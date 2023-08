Jugendliche schlagen Polizisten krankenhausreif – ein Verdächtiger noch auf der Flucht

Schwer verletzt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johanna Werning schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Johanna Werning schließen

In Köln wurden zwei Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle brutal angegriffen und schwer verletzt. Die Täter: Jugendliche. Doch das ist leider kein Einzelfall.

Köln – In Köln endete eine einfache Kontrolle mit einem brutalen Angriff auf zwei Polizisten. Die beiden Polizeibeamten wurden dabei schwer verletzt, sagt ein Polizeisprecher gegenüber 24RHEIN. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht – einer davon mit einer Gesichtsfraktur. „Mittlerweile konnten sie glücklicherweise entlassen werden, sind aber weiterhin dienstunfähig“, so der Polizeisprecher am Donnerstagmorgen weiter. Die Täter waren noch Jugendliche.

+ Bei einem brutalen Angriff wurden zwei Polizisten verletzt. Was steckt dahinter? (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Jugendliche greifen zwei Polizisten in Köln an: Das ist passiert ► Am Mittwochnachmittag (9. August) wollten zwei Polizisten gegen 15 Uhr einen 3er-BMW in Köln-Holweide (Stadtbezirk Köln-Mülheim) kontrollieren. ► Dann eskalierte es: Die beiden aggressiv auftretenden Angreifer (17 und unbekannt) sollen auf die Beamten losgegangen sein. Unterstützt wurden die beiden dabei von zwei Frauen, die sich von außen einmischten, heißt es weiter. Die beiden Polizisten wurden dabei schwer verletzt, teilweise mit Gesichtsfrakturen. ► Erst mit zahlreichen Unterstützungskräften beruhigten die Polizisten die Situation und fixierten den 17-Jährigen und die beiden Frauen. ► Der zweite aggressive BMW-Insasse konnte hingegen fliehen. Der Unbekannte wird als etwa 16 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug einen hellblauen Jogginganzug. Die Fahndung nach ihm läuft auch am Donnerstag weiter – bislang jedoch ohne Erfolg.

Jugendliche greifen zwei Polizisten in Köln brutal an – jetzt wird nach Angreifer gefahndet

Einer der Angreifer ist gerade einmal 17 Jahre alt. Er wurde von der Polizei fixiert und anschließend „zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Polizeipräsidium“ gebracht. Der zweite Angreifer konnte fliehen. Auch er soll noch ein Jugendlicher sein und wird auf 16 bis 19 Jahre geschätzt, so der Polizeisprecher weiter. „Die Ermittlungen und die Fahndung laufen weiter.“

„Steigende Tendenz“: Angriff auf Kölner Polizisten ist kein Einzelfall

Dass Polizistinnen und Polizisten und andere Einsatzkräfte angegriffen werden, ist kein Einzelfall. Das zeigte sich zuletzt vor allem bei den sogenannten Silvester-Chaoten, die Rettungs- und Einsatzkräfte attackiert hatten. Zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienstler wurden dabei verletzt, allein in NRW 42 Personen.

Auch Michael Mertens, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GDP) in Nordrhein-Westfalen, beobachtet ein immer stärker auftretendes Phänomen in Bezug auf die Übergriffe auf Polizisten, wie er gegenüber 24RHEIN sagte. „Es gibt eine steigende Tendenz, was die Aggressivität betrifft.“ Das macht den Polizeidienst noch herausfordernder.

Ähnlich sieht es auch die Kölner Bundestagsabgeordnete Serap Güler. Dass diejenigen ins Visier geraten, die täglich für unseren Schutz sorgen, „ist zutiefst schäbig“, so die CDU-Politikerinnen in Bezug auf die damaligen Silvester-Chaoten 2023/2024. (jw) Fair und unabhängig informiert, was in Köln und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren

Rubriklistenbild: © Federico Gambarini/dpa