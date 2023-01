„Jagd und Hund“: Illegale Geschäfte in Westfalenhallen Dortmund aufgedeckt

Verstoß gegen Messeregeln

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Auf der Messe „Jagd und Hund“ ist es in Dortmund zu Verstößen gegen die Messeregeln gekommen. Westfalenhallen und Tierschützer widersprechen sich aber.

Dortmund – Auf Europas größter Jagdmesse, der „Jagd und Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund, sind illegale Geschäfte aufgedeckt worden. Nach Kritik der Tierschutzorganisation „Pro Wildlife“ stießen die Westfalenhallen bei routinemäßigen Kontrollen auf Anbieter, die in Halle 7 gegen die Messeregeln verstießen.

Illegale Angebote auf der Messe „Jagd und Hund“ in Westfalenhallen Dortmund

Gegenüber RUHR24 gab ein Sprecher der Dortmunder Westfalenhallen an: „Trotz der (...) Selbstverpflichtung wurden bei (...) Kontrollen einzelne Verstöße festgestellt. Die Aussteller wurden unmittelbar aufgefordert, illegale Angebote zu entfernen.“ Zuvor hatte „Pro Wildlife“ über Angebote für sogenannte Gatterjagden auf gezüchtete Löwen aufmerksam gemacht. Die Methode ist weltweit geächtet und bei der „Jagd und Hund“ eigentlich verboten.

Doch genau diese wurde offenbar in Halle 7 der Messe angeboten. Dabei unterschreiben die Aussteller der „Jagd und Hund“ vorab eine Selbstverpflichtung, nur legale Angebote auf der Messe zu zeigen, wie die Westfalenhallen gegenüber RUHR24 angeben.

Demnach dürfen auf der Jagdmesse keine Exponate, Dienstleistungen, Reisen oder Angebote gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, rechtliche Bestimmungen der jeweiligen Reiseländer oder das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) verstoßen.

Westfalenhallen Dortmund wehren sich gegen Vorwürfe an „Jagd und Hund“

Dass die Messe Dortmund Verstöße gegen den Tier- und Artenschutz toleriere, wie von „Pro Wildlife“ vorgeworfen, sei allerdings nicht korrekt, so ein Sprecher der Westfalenhallen. „Pro Wildlife“-Sprecherin Dr. Mona Schweizer hatte jüngst in einer öffentlichen Stellungnahme kritisiert: „Obwohl solche Angebote (Jagd auf Löwen in Jagdfarmen, Anm. d. Red.) laut Messeregeln untersagt sind, geht die Messeleitung nicht dagegen vor.“

Der Streit zwischen den Westfalenhallen Dortmund und „Pro Wildlife“ geht sogar so weit, dass sich beide Seiten widersprechen. Während „Pro Wildlife“ behauptet, auf der „Jagd und Hund“ würde der Abschuss von vom Aussterben bedrohten Afrikanischen Waldelefanten angeboten, heißt es von den Westfalenhallen gegenüber RUHR24: „Unsere eigenen Kontrollen haben gezeigt, dass das Angebot von Afrikanischen Waldelefanten nicht für Dortmund gilt.“ Zum Hintergrund: Die Einfuhr von Waldelefant-Trophäen in die EU ist verboten.

Jagdangebote auf „Jagd und Hund“ in Westfalenhallen Dortmund sind in Jagdländern rechtens

Dass teilweise die Jagd auf geschützte Tierarten auf der „Jagd und Hund“ in Dortmund angeboten werde, liege daran, dass dies laut Rechtsnorm des jeweiligen Jagdlandes erlaubt sei. „So ist zum Beispiel die Eisbärenjagd ein völkerrechtlich verbrieftes Recht der Inuit, die diese Rechte auch an Dritte weitergeben dürfen“, so ein Westfalenhallen-Sprecher. Vergleichbare Rahmenbedingungen gäbe es auch bei anderen Tierarten (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

+ Auf der Messe „Jagd und Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund ist es zu Verstößen gekommen. Einzelne Anbieter boten illegale Geschäfte an. © Grüne Dortmund

Die Westfalenhallen halten eine nachhaltig regulierte Jagd für wichtig, da sie das Einkommen der Lokalbevölkerung und deren Lebensräume sichere und gleichzeitig den Schutz von Wildtieren.

Pro Wildlife: Imposante Tiere werden auf der „Jagd und Hund“ in Westfalenhallen Dortmund „verramscht“

Die Tierschützer von „Pro Wildlife“ halten viele Jagdangebote auf der „Jagd und Hund“ dagegen für „unwürdig“, weil „solch imposante und oft auch bedrohte Tiere auf der Jagd & Hund verramscht werden.“ Die Forderung: Die Stadt Dortmund solle die „tier- und artenschutzwidrigen Jagdreise-Angebote endlich aus den städtischen Messehallen verbannen.“

Und was sagt die Stadt Dortmund zu der seit Jahren umstrittenen Messe? Fragen wie diese, so ein Sprecher gegenüber RUHR24, werde künftig eine stadteigene Ethikkommission klären müssen. Sie werde die Arbeit noch im ersten Halbjahr des laufenden Jahres aufnehmen. Gut möglich, dass die „Jagd und Hund“ in 2024 ein anderes Bild abgibt, als in diesem Jahr.

Rubriklistenbild: © Daniele Giustolisi/RUHR24, Grüne Dortmund; Collage: RUHR24