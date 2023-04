Jäger findet menschliche Knochen in Sumpf – Mordkommision ermittelt

Bei Düsseldorf

In diesem Wald- und Sumpfgebiet in Kaarst fand ein Jäger mehrere menschliche Knochen.

Ein Jäger hat in einem Sumpf-Waldgebiet bei Düsseldorf menschliche Knochenreste gefunden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Kaarst – Ein Jäger hat am Freitagvormittag (7. April) menschliche Knochenreste in Kaarst (Rhein-Kreis-Neuss) in NRW gefunden. In der Nähe eines Verkehrsübungsplatzes wollte der Mann Wildkameras aufstellen, wie die Polizei mitteilte. Dabei fand er einen Schädel, eine Wirbelsäule und Extremitäten.

NRW: Menschliche Knochen im Sumpfgebiet gefunden – Hintergründe bislang unklar

Derzeit ermittele die Polizei in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin. Unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eine Mordkommission eingerichtet. Laut Angaben der Sprecherin bedeute dies jedoch nicht, dass es sich zwangsweise um ein Verbrechen gehandelt haben muss. Auch ein Unfall oder ein Suizid seien möglich.

Die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen. Wie lange die Leiche in dem Sumpfgebiet gelegen hat, ist demnach bislang unklar. Auch zu der Identität der oder des Toten kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Eine Obduktion soll in den nächsten Tagen erste Erkenntnisse liefern.

Im vergangenen Jahr fanden Angler am Ufer der Ruhr mehrere Knochen, die durch einen niedrigen Wasserstand plötzlich sichtbar wurden. Taucher fanden noch weitere Knochen in dem Gewässer. (mg, mit dpa)