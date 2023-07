Iron Maiden heute in Dortmund: Verkehrschaos droht wegen Mega-Konzert

Facebook

Wenn Iron Maiden in Deutschland zu Gast sind, strömen die Massen. In Dortmund sollten Autofahrer deshalb am Dienstag und Mittwoch Zeit mitbringen.

Dortmund – In der letzten Juliwoche wird es in Dortmund laut und voll. Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist zu Gast in der Westfalenhalle – und das gleich an zwei Tagen. Wie von anderen Mega-Konzerten in Dortmund bekannt – zum Beispiel Helene Fischer im April – droht ein Verkehrschaos an der B1 und in der City, wie RUHR24 erfuhr.

Doppel-Konzert in Dortmund: Verkehrschaos vor Iron-Maiden-Auftritt möglich

Es ist das Jahreshighlight für viele Heavy-Metal-Fans im Ruhrgebiet: Iron Maiden spielen live in Dortmund. Am 25. Juli und 26. Juli tritt die Kult-Band in der Halle 1 der Dortmunder Westfalenhallen auf. Auch die Vorbands können sich mit „The Raven Age“ und ESC-Kandidat „Lord of the Lost“ sehen lassen.

Da es sich um zwei der nur fünf angekündigten deutschen Arena-Shows im Juni und Juli handelt, kann man zurecht davon ausgehen, dass es am Dienstag und Mittwoch in Dortmund voll wird. Zumindest über Eventim ist das Doppel-Konzert restlos ausverkauft. Worauf sollten Konzert- und Dortmund-Besucher in den nächsten Tagen achten, um einem möglichen Verkehrs-Chaos zu entgehen?

Zunächst einmal sollten Autofahrer davon ausgehen, dass es einige Stunden vor dem Konzertstart voll auf den Dortmunder Straßen rund um die Westfalenhallen werden könnte – ebenso wie unmittelbar nach dem Iron-Maiden-Auftritt. Also, wann ist Einlass und wann beginnt die Show?

+ Wegen eines Iron-Maiden-Doppelkonzerts sollten Autofahrer mit Verkehrsproblemen in Dortmund rechnen. © Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Imago

Iron Maiden live in der Westfalenhalle Dortmund: Das sollten Autofahrer beachten

Wie die Westfalenhallen in Dortmund auf ihrer Homepage schreiben, ist der Einlass an beiden Tagen um 18 Uhr und das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Wer um das Konzert herum in Dortmund unterwegs ist, sollte sicherheitshalber lieber auf das Fahrrad umsteigen oder einen Park-and-Ride-Parkplatz in der Umgebung nutzen und mit der Bahn anreisen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Das wichtigste dürfte allerdings sein, genügend Zeit für die Konzert-Anreise oder andere Termine zu dem Zeitpunkt in Dortmund einzuplanen. Wer mit der Stadtbahn die Westfalenhalle ansteuern will, kann ab Dortmund Hauptbahnhof die U45 nutzen oder am Stadtgarten in die U46 umsteigen. Von dort aus sind es nur wenige Minuten Fußweg zur Location. Wer direkt mit dem Regionalzug anrollt, kann am Signal Iduna Park aussteigen.

Wie der Name „The Future Past Tour 2023“ schon verrät, spielen Iron Maiden neue Songs sowie Klassiker. Da wegen Corona viele Shows der Band verschoben werden mussten, dürften viele Fans sehnlichst auf die Live-Auftritte warten.

