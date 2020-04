Massive Störung: Kunden in NRW mit großen Internet-Problemen 

Nutzer sauer

Zehntausende Vodafone-Kunden haben am Montagabend Störungen bei Internet und Telefon in NRW gemeldet.

Massive Internet-Störungen am Montagabend (27. April)

Kunden in NRW sind massiv betroffen

Die User reagieren sauer

NRW/Hamm - Im Kabelnetz des Telefon- und Internetanbieters Vodafone gibt es in Teilen Deutschlands seit Montagabend (27. April) eine Störung. Viele tausend Nutzer vor allem in NRW haben massive Störungen beim Festnetz- und Internet-Anschluss, aber auch beim Telefon gemeldet. Das geht aus Statistiken von allestoerungen.de hervor.

Die Probleme treten seit etwa 18.30 Uhr auf. Zwischenzeitlich mehrten sich außerdem Störungsmeldungen von Telekom-Kunden.

Internet-Störung bei Vodafone-Kunden

Betroffen waren laut Netzwelt vor allem Kunden des Internet- und Telefondienstleisters Vodafone, zu dem seit Sommer 2019 auch Unitymedia gehört*.

Am Abend äußerte sich Vodafone. Grund für die Probleme sei ein Softwareproblem auf einem Server, der den Internetverkehr steuere. "Der Datenverkehr läuft daher nicht so rund wie gewohnt", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Vodafone hat seit 20:25 Uhr eine Störung. https://t.co/csPTtaD9Lb Retweet wenn Sie auch Probleme haben #VodafoneStörung — Allestoerungen (@allestoerungen) April 27, 2020

Betroffen waren vor allem die Ruhrgebietsstädte Essen, Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen sowie die Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf. Aber auch aus Ostwestfalen (Bielefeld, Paderborn) und in ländlichen Gebieten wie dem Sauerland kam es am Montagabend zeitweise immer wieder zu Netz-Ausfällen.

Internet-Störung in NRW: Kunden sauer

Bei den Kunden ist der Ärger groß: "Hier geht nichts in Dortmund! Horrorfilm ade! Danke!", schreibt ein User sarkastisch in den Kommentaren auf allestoerungen.de. Er ist nicht der einzige, der sauer ist.

#unitymedia #störung seit +50 min in der Warteschlange und im Netz wird man von Unitymedia/Vodafone auch allein gelassen. Der Störungshelfer hat selbst ne Störung. Top. pic.twitter.com/NpjJ9F1WSF — Der Typ (@Der0815User) April 27, 2020

Die Internet-Störungen schienen nicht nur in NRW aufzutreten, sondern auch im gesamten Südwesten Deutschlands wie etwa in den Großräumen Frankfurt oder Stuttgart.

