Sind Insekten in Gefahr, ist das gesamte Ökosystem in Gefahr. Naturschützer sehen die Landwirte in der Verantwortung. Die wollen handeln. Es gibt aber ein Problem.

Hamm – Insekten sind für uns Menschen unentbehrlich. Für unser gesamtes Leben hier auf der Erde. „Insekten sind wichtige Glieder im Ökosystem, angefangen von der Verwertung von Aas, über die Reduzierung möglicher ‚Schadinsekten‘ bis hin zur Funktion als Nahrungsgrundlage für diverse Vogelarten, um einige Beispiele zu nennen“, erklärt Eva Lisges, Referentin Landwirtschaft und Naturschutz, vom NABU NRW im Gespräch mit wa.de. Die nützlichen Tierchen werden aber immer weniger. Sie sterben. Das ist ein Problem.

Insektensterben führt zu Problemen – Landwirte in NRW sollen und wollen handeln

Wenn es nicht genügend Insekten gibt, gerät die Umwelt ins Wanken. „Ein intaktes, stabiles Ökosystem bildet die Lebensgrundlage für uns Menschen, es ist Grundlage für die Ökosystemleistungen wie gesunde Böden, sauberes Wasser und Luft, Speicherung von Treibhausgasen und so weiter“, sagt Naturschützerin Lisges. Sie nimmt die Landwirte in die Verantwortung.

„Die intensive Landwirtschaft, wie sie heute von vielen Betrieben praktiziert wird, ist eine wichtige, aber nicht die einzige Ursache für den massiven Rückgang der Artenvielfalt“, meint sie. Das, was den Landwirten in Nordrhein-Westfalen und anderswo dabei hilft, ihre Erträge zu steigern, schadet den Insekten: Pflanzenschutzmittel. Die Landwirte ihrerseits sind sich ihrer Verantwortung bewusst.

„Die Landwirtschaft ist bestrebt, die Biodiversität in der Landschaft zu erhalten und zu steigern. Insekten sind die Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Arten. Daher kommen Maßnahmen zur Insektenförderung eine besondere Bedeutung zu“, erklärt Jan-Malte Wichern von der Landwirtschaftskammer NRW auf Nachfrage von wa.de. Er sagt: „Viele Landwirtinnen und Landwirte säen mehr- oder einjährige Blühstreifen, von denen Rebhühner profitieren. Wild- und Honigbienen sowie Raubwanzen und Schwebfliegen nutzen gerne das attraktive Blühangebot dieser Streifen.“ Dem NABU geht das aber nicht weit genug.

Landwirte sollen weniger Planzenschutzmittel aufbringen

„Eine extensivere, naturschutzgerechte Landwirtschaft würde wesentlich zur Lösung des Problems beitragen“, sagt Lisges. Konkret spricht sie eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel, den Rückgang der Viehbestände, eine Grünlandnutzung mit weniger Schnitten pro Jahr und mehr Weidehaltung an. Die Bauern würden das alles offenbar gerne umsetzen – aber sie haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Extensive Landwirtschaft sei schließlich gekennzeichnet durch einen im Verhältnis geringeren Kapital- und Arbeitseinsatz wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Maschinen, gibt Wichern zu bedenken. „Damit einhergehen aber auch Rückgänge im Ertrag. Ohne finanziellen Ausgleich würden die Betriebe vor existenzielle wirtschaftliche Herausforderungen gestellt werden“, sagt er.

„So kommen wir zur Politik“, sagt Lisges. Der NABU fordere schon lange, „die Agrarsubventionen an gesamtgesellschaftliche Leistungen zu binden, dies wäre ein großer Hebel“, sagt sie und ergänzt: „Diese Transformation der Landwirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Auch die Verbraucher, die zumindest als Hobbygärtner dank einer Erfindung aus Hamm demnächst auf das Gießen von Pflanzen verzichten können, müssen letztendlich ihren Teil dazu beitragen.

Auch die Verbraucher sind gefragt, um das Insektensterben einzudämmen

„Jede Privatperson“, sagt die Referentin Landwirtschaft und Naturschutz, „kann durch die Kaufentscheidung die Form der Landwirtschaft beeinflussen.“ Landwirte produzieren das, was der Markt nachfragt. Heißt: Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft bevorzugen, Heumlich oder Weidemilch konsumieren oder regionale Bauernhöfe, die nachhaltig wirtschaften, durch den eigenen Einkauf unterstützen.

Ohne Insekten geht es nicht, ohne Landwirte aber auch nicht. „Landwirtschaftliche Flächen dienen der Nahrungsmittelerzeugung. Es ist dennoch wichtig und richtig, dass die Landwirtschaft durch gezielte Maßnahmen ihren Beitrag zu mehr Biodiversität und somit auch zum Insektenschutz beiträgt“, sagt Wichern. Es müssen eben nur alle an einem Strang ziehen – und noch mehr tun.

Lisges vom NABU ist sich sicher: „Dass diese Maßnahmen bzw. der derzeitige Umfang dieser Maßnahmen bisher leider nicht ausreichen, zeigen die weiter sinkenden Insektenbestände.“ Und die sind schließlich unentbehrlich für uns Menschen.

Rubriklistenbild: © imago / Montage: wa.de