Schon wieder Abi-Panne in NRW am Freitag – „Prüflinge haben davon nichts mitbekommen“

Fehler bei Abi-Prüfungen

+ © Lino Mirgeler/dpa Nach der Abi-Panne kam es am Freitag bei der Abiturprüfung in NRW erneut zu Fehlern. © Lino Mirgeler/dpa

Am Mittwoch erst mussten die Abi-Prüfungen in NRW wegen einer Technik-Panne abgesagt werden. Jetzt passierten die nächsten Fehler.

Düsseldorf – Nach der Mega-Abi-Panne am Mittwoch gab es beim Nachholtermin am Freitag (21. April) offenbar erneut Probleme. „In den Fächern Biologie und Informatik mussten am Morgen Abbildungen ausgetauscht werden und im Fach Kunst war ein falscher Link angegeben“, sagte Andreas Bartsch, der Präsident des NRW-Lehrerverbands gegenüber 24RHEIN von Ippen.Media.

Abi-Panne in NRW: Fehler passieren offenbar häufiger

Angesichts der jüngsten Panne sei es ärgerlich, dass nochmal Fehler passiert seien. Aber: „So ein Austausch von Unterlagen wie in den Fächern Biologie und Informatik ist keine besondere Situation, nichts Außergewöhnliches. Sowas ist völlig normal“, so Bartsch. Demnach kommt es zu solchen Fehlern in letzter Minute wohl häufiger bei Abi-Prüfungen. Der falsche Link im Fach Kunst sei da schon ärgerlicher gewesen, aber auch hier habe man schnell eingegriffen. „Die Prüflinge haben davon also nichts mitbekommen“, so Bartsch. Die Unterlagen seien am Morgen an den Schulen eingegangen und von den Fachlehrern geprüft worden. Dabei seien die Fehler aufgefallen. (pen)