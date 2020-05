REWE-Leiterin aus Bielefeld ganz hüllenlos im Playboy zu bestaunen

Schauspielerin Ines Quermann

Ines Quermann ist eine bekannte Schauspielerin aus der RTL-Serie "Nachtschwestern". In Bielefeld leitet sie einen REWE-Markt. Nun landete sie im Playboy.

Bielefeld/NRW – Jeden Dienstag um 20.15 Uhr sehen die Zuschauer Ines Quermann als Schwester Ella Fink im TV. Auf RTL spielt sie eine der Nachtschwestern in der gleichnamigen Serie aus dem Klinikum Köln West (KKW). Doch was viele nicht wissen: Neben der Schauspielerei hat Ines Quermann noch einen weiteren Job. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann einen REWE-Supermarkt in Bielefeld (NRW), wie owl24.de* berichtet.

Ines Quermann im Playboy: Zwischen Supermarkt in Bielefeld und RTL-Serie

Nachdem sie zwischen 2014 und 2017 die Rolle der "Caro Winter" in der RTL-Soap "Unter uns" spielte, ist sie seit 2019 fester Bestandteil der Serie "Nachtschwestern". Seit 2019 ist Ines Quermann in zweiter Ehe mit dem Vater ihrer Tochter, Rainer Quermann, verheiratet. Mit ihm gemeinsam leitet sie den REWE-Markt Quermann in Bielefeld-Babenhausen. Nun folgte ein Fotoshooting für den deutschen Playboy.

Rewe-Leiterin aus Bielefeld: Ines Quermann zeigt sich nackt im Playboy

Während man sie bislang entweder im TV oder zwischen den Supermarktregalen in Bielefeld sehen konnte, geht die 41-Jährige nun noch einen Schritt weiter. Ines Quermann ist in der kommenden Ausgabe des Playboy zu sehen und ziert sogar das Titelbild. Am Set von "Nachtschwestern" ist sie nicht die einzige, die sich für das Männermagazin ausgezogen hat: Ihre Schauspiel-Kollegin Mimi Fiedler (44) war sogar schon zweimal auf dem Cover des Playboy zu sehen.

