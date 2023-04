Streik bei Ikea heute in Dortmund: Verdi mobilisiert 30 Beschäftigte

Streik

Verdi ruft an zwei Tagen zu Streiks bei Ikea in Dortmund auf. Auch andere Standorte in NRW sind betroffen.

Update, Freitag (14. April), 10.28 Uhr: Ikea Deutschland teilt weiter mit, dass zirka 30 Beschäftigte sich an den Streikmaßnahmen in Dortmund beteiligen würden. Der Betrieb sei dadurch nicht beeinträchtigt. Des Weiteren teilt das Unternehmen zu den Verhandlungen mit Verdi mit, dass Ikea seit jeher sichere Arbeitsplätze biete und „maximale Beschäftigungssicherung“ zum Ziel habe.

„Wir wollen jetzt die Leitplanken festlegen, um dieses gemeinsame Ziel zu realisieren. Dazu möchten wir mit unseren Betriebsräten eine Gesamtbetriebsvereinbarung schließen, die allen Beteiligten Sicherheit darüber gibt, wie wir unsere Weiterentwicklung gemeinsam gestalten“, teilt das Unternehmen gegenüber RUHR24 mit.

Update, Freitag (14. April), 9.25 Uhr: Auf Anfrage von RUHR24 teilt Ikea mit, dass der Ikea-Standort in Dortmund trotz Streikmaßnahmen von Verdi zu den gewohnten Zeiten öffnen wird.

Ikea-Streik in Dortmund – Beschäftigte protestieren ab 9 Uhr vor Filiale

Erstmeldung, Freitag (14. April), 8.50 Uhr: Die Gewerkschaft Verdi kündigte für Freitag (14. April) und Samstag (15. April) einen Streik für einige Ikea-Häuser in NRW an. Auch der Standort in Dortmund wird bestreikt, weiß RUHR24.

Verdi will durch den Arbeitskampf den Druck auf das Unternehmen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben einen „Zukunftstarifvertrag Ikea“ für alle Beschäftigten. Die Unternehmensleitung lehne bislang Verhandlungen ab. Der Streik in den Häusern in Dortmund, Essen, Duisburg, Köln-Godorf und Köln-Butzweiler sei eine Maßnahme. Bereits vor genau einem Jahr gingen die Ikea-Beschäftigten in Dortmund auf die Straße.

„Ikea hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 7,1 Prozent auf 5,684 Milliarden Euro gesteigert. Im selben Zeitraum hat die Anzahl der Kunden um 38,5 Prozent zugenommen. Für die Beschäftigten bedeutet das mehr Arbeitsbelastung, weil Personal nicht im gleichen Maße aufgebaut wurde“, so Silke Zimmer, Landesfachbereichsleiterin für den Handel in Nordrhein-Westfalen in einer Mitteilung.

Streik bei Ikea in Dortmund – Freitag und Samstag ist bei Verdi Arbeitskampf angesagt

Die Ikea-Beschäftigten wollen einen Tarifvertrag, um unter anderen nachhaltige Maßnahmen zum Schutz vor Überlastung, Gesundheitsschutz und die Sicherung einer nachhaltigen Beschäftigungsstruktur zu vereinbaren, teilt Verdi mit. Zuletzt streikten auch zahlreiche Beschäftigte der Galeria-Karstadt-Filialen.

Die Streikenden werden ab 9 Uhr vor den Häusern stehen, kündigte die Gewerkschaft an. Also genau eine Stunde vor Ladenöffnung in Dortmund. Inwieweit der Betrieb von den Streikmaßnahmen beeinträchtigt ist, ist unklar. RUHR24 hat Ikea kontaktiert.

