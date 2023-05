Kosten-Statistik

Hunde können je nach Wohnort teuer werden. Eine Liste zeigt, wo die Hundesteuer in NRW besonders hoch ist. Und in welcher Stadt der erste Hund sogar gratis ist.

Hamm - Alles wird teuer; so war es in den vergangenen zwölf Monaten in fast allen Bereichen des Alltags. Auch der beste Freund des Menschen ist von Kostensteigerungen nicht ausgenommen. Etliche Städte in Nordrhein-Westfalen haben die Hundesteuer erhöht, wie eine Aufstellung des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW zeigt. Besonders deutlich haben zum Teil die Tarife bei den „gefährlichen Hunden“ angezogen, wie wa.de berichtet.

Viele Städte in NRW erhöhen Steuer für gefährliche Hunde – andere führen sie neu ein

Die Hundesteuer ist eine feine Sache für Städte und Gemeinden. Sie bringt ihnen Geld, das nicht zweckgebunden ist, also frei verwendet werden kann. Der Bund der Steuerzahler wettert seit langem gegen Bagatellsteuern wie diese. Die Städte halten jedoch daran fest, und wer will es ihnen verdenken? Viele Kommunen haben kaum Geld, der jüngste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird die Finanzlage noch schwieriger machen.

Eine neue Übersicht zeigt, dass etliche Städte an der Steuerschraube gedreht haben. 19 Städte haben nach Informationen des Bundes der Steuerzahler in NRW entweder Hundesteuern erhöht oder neu eingeführt:

Barntrup

Bedburg-Hau

Bergisch Gladbach

Erkrath*

Geilenkirchen

Geldern

Hemer

Hövelhof

Lage

Langenfeld

Leverkusen**

Lübbecke*

Mettmann

Neuenrade*

Neuss

Nordkirchen*

Reichshof

Willebadessen

Kalkar

* gesonderte Steuersätze für gefährliche Hunde neu eingeführt.

** Steuern für normale Hunde gesenkt, aber gesonderte Steuersätze für gefährliche Hunde neu eingeführt.

Hundesteuer in NRW: Fünf Städte erhöhen Tarife für gefährliche Hunde

Auffällig in diesem Jahr: Die Steuern für sogenannte gefährliche Hunde steigen, fünf Kommunen haben sie neu eingeführt: Erkrath, Leverkusen, Neuenrade, Nordkirchen und Lübbecke. Nach Paragraph 3 des Landeshundegesetzes von NRW gelten Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier „und deren Kreuzungen untereinander sowie deren Kreuzungen mit anderen Hunden“ als gefährliche Hunde. Zudem gibt es Einzelfallregelungen.

Am günstigsten hält man einen solch „gefährlichen Hund“ in Legden im Münsterland mit einem Steuersatz von 120 Euro. In Solingen und Heimbach muss man hierfür bereits das Zehnfache zahlen: 1.200 Euro. Diese beiden Städte führen die Liste der Hundesteuersätze in NRW an. Doch auch danach wird es nicht schlagartig günstiger. Die 20 NRW-Städte mit den höchsten Hundesteuern für gefährliche Hunde:

Städte/Gemeinden Hundesteuer Heimbach 1200 Euro Solingen 1200 Euro Hürtgenwald 1161,6 Euro Siegburg 1100 Euro Nörvenich 1000 Euro Schwelm 1000 Euro Swisttal 1000 Euro Wuppertal 1000 Euro Mettmann 970 Euro Hilden 960 Euro Kreuzau 960 Euro Monheim 960 Euro Langenfeld 950 Euro Langerwehe 900 Euro Sprockhövel 900 Euro Marsberg 880 Euro Lüdenscheid 864 Euro Kürten 860 Euro Neunkirchen-Seelscheid 856 Euro Essen 852 Euro

Prozentual fallen die Steigerungen unterschiedlich aus. Kalkar erhöht die Steuer für den ersten gefährlichen Hund von 400 auf 600 Euro, also um 50 Prozent. In Geilenkirchen werden Besitzer gefährlicher Hunde mit einem Plus von 40 Prozent (420 statt 300 Euro) zur Kasse gebeten. In Bergisch Gladbach liegt die Erhöhung dagegen etwa nur bei 4 Prozent; dort sind allerdings stattliche 700 Euro zu berappen. In die Vollen geht Langenberg, nämlich von 0 auf 950 Euro.

Hundesteuer in NRW: In Ahlen zahlt man nichts, in Hagen 180 Euro

Generell ist die Spanne bei der Hundesteuer (für nicht gefährliche Hunde) groß. Ahlen – gelegen im Kreis Warendorf zwischen Hamm und Münster – ist die einzige Stadt in NRW, in der für den ersten Hund keine Steuern fällig sind. Verl ist mit 24,60 Euro ebenfalls noch günstig. In Hagen dagegen zahlen Halter für den ersten Hund 180 Euro pro Jahr und somit NRW-weit am meisten. Faustregel: Hunde sind in großen Städten teurer.

18 Kommunen haben die Steuersätze für Hunde allgemein erhöht. Es gibt eine Ausnahme. „Leverkusen hat als einzige Stadt in Nordrhein-Westfalen die Steuersätze gesenkt“, sagt Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler NRW. Und zwar um 60 Euro für den ersten und um 108 Euro für den zweiten Hund.

107 Städte und Gemeinden bieten eine Vergünstigung bei bestandenem Wesenstest auf den Steuersatz für normale Hunde an. Fünf weitere Städte und Gemeinden bieten dies nur bei bestimmten Hunderassen oder Tierheim-Hunden an (Ascheberg, Espelkamp, Horn-Bad Meinberg, Nettersheim und Warburg). Das sind die NRW-Städte mit den höchsten Hundesteuern für den ersten Hund:

Städte/Gemeinden Hundesteuer Hagen 180 Euro Bochum 168 Euro Wülfrath 168 Euro Bonn 162 Euro Mülheim a.d. Ruhr 160 Euro Wuppertal 160 Euro Dortmund 156 Euro Essen 156 Euro Köln 156 Euro Oberhausen 156 Euro Herne 152 Euro Solingen 151,2 Euro Bielefeld 144 Euro Mönchengladbach 138 Euro Witten 138 Euro Bergheim 132 Euro Duisburg 132 Euro Erkrath 132 Euro Gladbeck 132 Euro Remscheid 132 Euro

Hundesteuer in NRW: Steuerbefreiung bei Hunden aus dem Tierheim

Als positiv bewertet der Bund der Steuerzahler „Rabatte“ für Hunde, die aus einem Tierheim übernommen werden. Demnach bieten 170 Städte und Gemeinden eine befristete Steuerbefreiung an, meist für ein Jahr. Nordkirchen, Lübbecke, Rhede, Krefeld und Brühl haben die Steuerbefreiung für Tierheimhunde neu eingeführt. Grevenbroich und Lüdenscheid haben die Steuerbefreiung von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert. Recklinghausen dagegen hat die Steuerbefreiung für Tierheimhunde für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschafft.

Rubriklistenbild: © IMAGO/galkinvladimir