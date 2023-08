Dortmunder Prachtgebäude: Was hat die Sparkasse mit der Hoesch-Ruine vor?

Facebook

Was passiert mit der imposanten Hoesch-Zentrale in Dortmund? Das mächtige Gebäude steht lange leer. Die Sparkasse will es kaufen. Was hat sie vor?

Dortmund – Es ist eines der beeindruckendsten Gebäude in Dortmund, doch seit 2011 fristet die imposante, ehemalige Hoesch-Zentrale an der Rheinischen Straße 173 ein trauriges Dasein. Seitdem steht das Gebäude leer, ist mehr oder weniger sich selbst überlassen.

Alte Hoesch-Zentrale Dortmund: Sparkasse soll Prachtbau vor Verfall retten

Anfang 2023 tauchten Bilder aus dem Inneren der ehemaligen Hoesch-Zentrale auf, die den Verfall des prächtigen und entsprechend denkmalgeschützten Gebäudes aus den 1920er-Jahren dokumentierten.

Wenig später fanden Stadtvertreter bei einer Begehung des historischen Gebäudes rund 9000 Aktenblätter aus den 70er und 80er Jahren. Sie stammen aus dem ehemaligen Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen, das bis 2011 in der ehemaligen Hoesch-Zentrale seinen Sitz hatte.

Dortmund OB Westphal macht alte Hoesch-Zentrale zur „Chefsache“

Ende Januar machte Dortmunds OB Thomas Westphal (SPD) das Gebäude schließlich zur „Chefsache“, hielt der damaligen Eigentümerin, der Novum Real Estate Development GmbH mit Sitz in Hamburg, eine Standpauke.

Im Sommer 2023 wurde dann öffentlich, dass die Dortmunder Sparkasse das Gebäude kaufen wolle. OB Westphal hatte die Infos an die Presse weitergeben. Zuvor war es für rund 12,5 Millionen Euro auf einem gängigen Immobilienportal angeboten worden. Inzwischen (Stand 28. August) wurde das Inserat deaktiviert.

Sparkasse Dortmund will Hoesch-Zentrale kaufen – und hält sich bedeckt

Nach wie vor, so Sparkassen-Sprecherin Sophie Donat, habe ihr Haus Interesse am Kauf des Gebäudes. Doch weitere Details will Donat gegenüber RUHR24 nicht preisgeben: „Da es sich jedoch um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Antworten geben.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Die ehemalige Hoesch-Zentrale an der Rheinischen Straße in Dortmund aus der Luft aus gesehen. © Hans Blossey/Imago

+ Das ehemalige Verwaltungsgebäude von Hoesch in der Rheinischen Straße in Dortmund zerfällt zusehends und wird von Dieben und UrbExern heimgesucht. © Shadows of Dortmund

Um welche Kaufsumme aktuell verhandelt wird und was mit der ehemaligen Hoesch-Zentrale im Falle eines Kaufs durch die Dortmunder Sparkasse geschieht, dazu äußert sich das Bank-Institut noch nicht. Eine Entscheidung, so Donat gegenüber der WAZ, könne allerdings im Oktober 2023 fallen. Laut Ruhr Nachrichten wolle die Sparkasse das Gebäude kaufen, „um es für die Stadt zu schützen und zu erhalten.“

Stadt Dortmund ist Träger der Sparkasse Dortmund

Zum Hintergrund: Die Dortmunder Sparkasse ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin ist die Stadt Dortmund, die mit dem Kauf der ehemaligen Hoesch-Zentrale durch die Sparkasse also mehr oder weniger direkt mitentscheiden könnte, was mit dem Prachtbau passiert.

