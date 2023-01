Brand in Kölner Hochhaus: Feuerwehr im Großeinsatz am Uni-Center

Feuer in Hochhaus

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Im Uni-Center in Köln ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen, die Feuerwehr ist im Großeinsatz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Uni-Center in Köln ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch breitete sich über alle 42 Stockwerke des Gebäudes aus.

Köln – Das Kölner Uni-Center an der Kreuzung Luxemburger Straße/Universitätsstraße löste am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Im Hochhaus, welches als eines der größten Wohnhäuser in Europa gilt, ist Feuer ausgebrochen. Der Rauch breitete sich über 42 Stockwerke aus. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Feuer im Uni-Center in Köln – Bewohner meldeten Rauch

+ Mehrere Anrufer hätten Rauch gemeldet, dieser breite sich über alle 42 Stockwerke des Uni-Centers in Köln aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Einige Bewohner meldeten am Donnerstagabend eine Rauchentwicklung im Uni-Center in Köln-Sülz. 50 Personen haben sich selbst nach draußen begeben, nachdem sie den Rauch bemerkt haben, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber 24RHEIN. Unter den Bewohnern seien 14 durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Notärzte seien vor Ort und behandeln die Personen. Sie müssen aber nicht weiter transportiert werden, so der Sprecher.

Brand in Kölner Hochhaus: Feuer im Uni-Center gelöscht

Das 135 Meter hohe Wohnhaus bringt eine weitere Besonderheit mit sich. Die Kellergeschosse liegen im 3. und 4. Stockwerk, dort sei der Brand entstanden. „Es hat in einem der Kellerverschläge gebrannt. Erste Löscharbeiten wurden über die Außentreppe vorgenommen“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Aktuell sind die 60 Einsatzkräfte dabei, den verrauchten Bereich zu sichern und wieder begehbar für die Bewohner zu machen. Seit 21 Uhr ist das Feuer gelöscht.

Uni-Center in Köln: Eins der größten Gebäude in Europa

Das 50 Jahre alte Uni-Center umfasst 968 Wohnung, in denen rund 2000 Menschen wohnen. Das Gebäude besteht aus drei Gebäudeflügeln, der höchste erreicht 135 Meter. Von den 968 Wohneinheiten vermietet 378 Wohnungen das Studierendenwerk.