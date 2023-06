Hitzewelle rollt über NRW: Wann es besonders heiß wird

Wetter

In NRW stehen die bislang heißesten Tage des Jahres bevor. Eine Hitzewelle bringt bis mindestens Montag 30 Grad und mehr.

Düsseldorf – Das lange Wochenende nach Fronleichnam bringt die erste Hitzewelle des Jahres nach NRW. Mindestens bis einschließlich Montag sollen die Temperaturen bei 30 Grad und höher liegen. Besonders heiß wird es am Samstag und Sonntag, wo laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 32 Grad drin sein sollen. Doch durch die Hitze und die Dürre der vergangenen Wochen steigt auch die Waldbrandgefahr.

24RHEIN berichtet im Ticker aktuell über das Wetter in NRW in den kommenden Tagen.