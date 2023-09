Aus für beliebte Dortmunder Eisdiele – nach der Saison ist Schluss

Facebook

Eine beliebte Eisdiele verabschiedet sich aus der Dortmunder Innenstadt. Die City sei nicht mehr das, was sie mal war.

Dortmund – Es gibt wohl wenige Snacks, die so beliebt sind, wie eine Kugel Eis im Hörnchen. Im Ruhrgebiet wartet eine breite Auswahl an Eisdielen auf Besucher. Für einen beliebten Standort in Dortmund ist allerdings schon sehr bald Schluss. „Hitzefrei“ verabschiedet sich aus der Kleppingstraße.

Beliebte Eisdiele verabschiedet sich nach nur drei Jahren aus der Dortmunder Innenstadt

Für viele ist die Nachricht ein Schlag in die Magengrube. Die Dortmunder Innenstadt muss sich noch in diesem Jahr von einer „Hitzefrei“-Filiale lossagen. Laut den Betreibern lohnt sich das Geschäft in der Dortmunder City schlichtweg nicht mehr. Am 30. September ist dann Schicht im Schacht – beziehungsweise Schluss an der Olpe.

Mit ein Grund für die Schließung ist der verregnete Sommer gewesen. Doch bereits im vergangenen Jahr habe man erste Gedanken an eine Schließung verschwendet – zu wenig Umsatz, verrät auch Shahab Nouri von „Hitzefrei“: „Die wirtschaftliche Situation passt einfach nicht mehr. Die Miete ist zu hoch“.

Das Wetter scheint nur der letzte Todesstoß gewesen zu sein. Damit ist „Hitzefrei“ nicht allein. In den letzten Jahren hatten es viele Geschäfte in der Dortmunder Innenstadt schwer und mussten schließen. Auch bei den Dortmunder Kneipen ist ein Sterben zu beobachten.

„Das haben wir falsch eingeschätzt“ – Aus für „Hitzefrei“ in der Kleppingstraße Dortmund

Drei Jahre lang bestand die Eis-Filiale in der Innenstadt von Dortmund. Doch durch Corona sei ein negativer Wandel in Gang gekommen. „Wir dachten, dass sich das wieder regeneriert, aber das haben wir wohl falsch eingeschätzt“. Früher sei eine Filiale in der Dortmunder Innenstadt ein regelrechter Traum gewesen, der nun platzt. „Wir wollten unbedingt in die Dortmunder Innenstadt“.

Aber mittlerweile verliere auch die Kleppingstraße an Attraktivität. Das Klientel habe sich geändert. „Wer schnell ein Eis an der Reinoldikirche essen will, schaut nicht unbedingt, wo es am nachhaltigsten oder qualitativ hochwertigsten ist“, meint Shahab Nouri. Da wo Ramsch-Läden auf große Namen folgen, sei das Budget für eine Kugel Eis vielleicht auch generell geringer.

Das sieht im Kreuzviertel anders aus. „Hier sind wir mittlerweile seit 7,5 Jahren und wissen, was wir haben“. Auch in Castrop-Rauxel habe man sich mittlerweile etabliert.

+ Die Kleppingstraße in Dortmund verliert eine beliebte Eisdiele. © Rüdiger Wölk/Imago

Für „Hitzefrei“ als Gesamtprodukt scheint es ambivalent zu laufen. Die Filiale im Kreuzviertel ist das Zugpferd. Hinzukommen eine Filiale in Dortmund-Holzen und die in Castrop-Rauxel. Was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass sich das kleine Eis-Start-up in der Vergangenheit auch schon von Standorten in Essen und Unna trennen musste. Auch hier rollten die Euros nicht genügend in die Kassen.

Eisdiele „Hitzefrei“ will sich auf bestehende Standorte konzentrieren – „alles unsere Babys“

Könnten sich die Betreiber denn eine neue Filiale als Ersatz vorstellen? Generell würde man nicht partout behaupten wollen, für immer aus der Innenstadt zu verschwinden. Der Alte Markt in Dortmund etwa sei lebendiger als die Kleppingstraße. Aber aktuell wolle sich „Hitzefrei“ auf die drei bestehenden Standorte konzentrieren (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

„Das sind ja alles unsere eigenen Babys, wo wir als zwei Freunde viel Herzblut hineinstecken. Da wollen wir nicht einfach so einen Laden schließen und dann einen neuen aufmachen. Wir fokussieren uns vorerst auf die Läden, die es schon gibt“, meint Shahab Nouri. Auch der Personalmangel habe hier seine Finger im Spiel: „Uns fehlt einfach Personal auf allen Ebenen“.

Damit es in der Dortmunder Innenstadt allerdings auch mit Personal wieder laufen können, brauche es Konzepte. „Die fehlen mir einfach in der Dortmunder Innenstadt. Im Ruhr Park in Bochum etwa sieht das ganz anders aus“. Woanders als in der Dortmunder City scheine es schlichtweg mehr Kaufkraftqualität zu geben.

Rubriklistenbild: © F. Anthea Schaap/Imago;Rüdiger Wölk/Imago;Collage:RUHR24