Google soll Dortmunder künftig vor extremer Hitze schützen

Wie können die Dortmunder vor extremer Hitze geschützt werden? Zwei Projekte setzen auf Hilfe der Suchmaschine Google.

Dortmund – Der Sommer steht in NRW vor der Tür und erneut könnte es heiß und trocken werden. Schon jetzt gilt es deshalb Pläne zu schmieden, wie Menschen, Tiere und Pflanzen vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden können. Ein Projekt aus Bochum setzt auf Hilfe von der Suchmaschine Google, wie RUHR24 erfuhr.

Google soll helfen, die Dortmunder vor extremer Hitze zu schützen – mit Sensornetz

Konkret geht es um zwei Projekte. Eines läuft unter der Schirmherrschaft der Ruhr-Universität Bochum. Das andere wird vom Forschungsinstituts für Landes- und Stadtentwicklung (ILS) geleitet. Doch worum geht es also? Dortmund soll widerstandsfähiger gegen extreme Hitze werden – so der Plan. Zuschüsse für die Projekte kommen von Google.

Und die Suchmaschine bildet eine wichtige Grundlage für die Projekte. Bei „Data2Resilience“, dem Projekt der Ruhr-Universität, sollen datengestützte Dienstleistungen verwendet werden, um zu erkennen, wie sich die Hitze auf die Menschen in Dortmund auswirkt. Hierfür sind ein biometeorologisches Sensornetz und ein Nowcasting-Dienst geplant.

Aber was ist das? Das spezielle Sensornetz soll messen, wie die Dortmunder von den aktuellen Wetter- und Hitzebedingungen beeinflusst werden. Ob sie etwa sehr unter der Hitze in der Stadt leiden. Der Nowcasting-Dienst soll Wetterprognosen durch aktuelle Beobachtungen in der Stadt ergänzen. Wie warm ist es wirklich an der Reinoldikirche? Ist Abkühlung in Sicht?

„Größte Herausforderung der Menschheit“ – Google soll bei extremer Hitze in Dortmund helfen

Auf Basis dieser Daten wird dann der Hitzeschutzplan in Dortmund optimiert. Denn laut Prof. Dr. Benjamin Bechtel, Leiter des Bochum Urban Climate Lab, ist die „Anpassung der Städte an den Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten“.

Dortmund nehme hier aktuell eine Vorreiterrolle ein. Die Projekte sollen den Menschen helfen, mit extremer Hitze umzugehen. Darauf zielt auch das zweite Projekt ab. Bei diesem soll ein thermisches 3D-Modell von Dortmund entstehen. Mit Lasern und anderen Techniken erkennen die Forscher, wie energieeffizient Gebäude in Dortmund sind und wer besonders unter Hitzestress leidet.

Forscher aus Bochum setzen bei Hitzeschutz in Dortmund auf Google Earth

Um das herauszufinden, wollen die Forscher auch Daten von Google Earth nutzen. Betroffene Haushalte sollen dann Unterstützungsangebote für eine Modernisierung der Wohnung erhalten.

„Die 3D-Heatmap wird die Energieeffizienz auf intuitive Weise visuell darstellen und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen“, erläutert Dr. Shaojuan Xu, leitender Forscher des Projekts (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) spricht den Forschern Unterstützung der Stadtverwaltung zu. „Der Prozess stellt sicher, dass gezielte Maßnahmen zur Klimaanpassung und Energieberatung entwickelt werden können“, meint der Bürgermeister. Deshalb unterstütze Dortmund bei der Analyse und wolle die Ergebnisse in die Maßnahmen der Stadt einfließen lassen.

