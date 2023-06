Wetter-Prognose

Da ist er, der Sommer 2023! Das Wetter kann sich aktuell sehen lassen. Und es wird noch wärmer werden. Auch in NRW sind am Wochenende 30 Grad möglich.

Hamm - Der Frühling in Nordrhein-Westfalen war in diesem Jahr ungewöhnlich nass. Vor allem im März und April hat es überdurchschnittlich viel geregnet. Im Mai 2023 gab es dann häufiger regionale Gewitter mit heftigem Starkregen. Und der Juni? Der kann sich sehen lassen – zumindest aus Sicht aller Sonnen- und Sommer-Anbeter. Es war, ist und bleibt weiterhin warm und trocken in NRW. Am Wochenende (10./11. Juni) sind sogar 30 Grad drin, berichtet wa.de.

„Die erste Hitze kommt“, sagt Dominik Jung mit Blick auf die Wetter-Prognose für die Fronleichnams-Woche. Nach Aussagen des Diplom-Meteorologen von wetter.net wird es zum Wochenende hin immer wärmer in NRW, bis am Samstag und Sonntag die 30-Grad-Marke geknackt werden kann. Die Chancen dafür stehen vor allem entlang des Rheins gut. „Der Hochsommer ist voll da“, so Jung.

„Die erste Hitze kommt“: 30 Grad in NRW möglich – und es könnte scheppern

So groß die Freude über diese Prognose bei manch einem auch sein wird: Die hohen Temperaturen bringen auch negative Aspekte mit sich. Wie im Sommer üblich kann es zu einzelnen Schauern und Gewittern in Deutschland und somit auch in NRW kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss an Fronleichnam (8. Juni) lokal mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Und auch am Sonntag kann es bei schwülwarmen Temperaturen zu Gewittern kommen.

Zudem sollte bei all der Vorfreude auf sommerliche Tage die erhöhte Waldbrandgefahr nicht außer Acht gelassen werden. Am Samstag steigt der Index des DWD (Stand 6. Juni) im Westen von NRW auf Stufe 4, die zweithöchste Stufe. Im Rest des Landes gilt ab Freitag Stufe 3 (mittlere Gefahr).

Wer im Juni 2023 ans Mittelmeer fährt, um Urlaub zu machen, „hat Pech gehabt“, wenn es ums Wetter geht. Unwetter, Sturmböen, Dauerregen: Südeuropa geht unter. Wer bei der aktuellen Prognose für Deutschland spontan überlegt, doch Urlaub daheim zu machen, sollte aber vorsichtig sein: Der Urlaub kann nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos storniert werden, wenn das Wetter der ausschlaggebende Grund ist.

