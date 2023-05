Dreifacher Totschlag in NRW: Mann tötet Partnerin und eigene Kinder

Tatort

In einer Hertener Wohnung wurden die Leichen einer Mutter und ihrer zwei Kinder gefunden.

Im Kreis Recklinghausen sind zwei Mädchen und ihre Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Den Vater fand die Polizei in der Nachbarstadt.

Update, Donnerstag (18. Mai), 15.47 Uhr: Herten – Zwar dauern die Auswertungen der gesicherten Spuren noch an, dennoch können Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen neue Details zu dem Fall machen. Demnach zeigte sich der 35-jährige Lebensgefährte der getöteten Frau, der auch der Vater der beiden Kinder (5 und 7* Jahre alt) ist, geständig.

In seiner Aussage gab er zu, die Frau und die beiden Töchter erstickt zu haben. Als Motiv gab er frühere Beziehungsstreitigkeiten an. Am Donnerstag (18. Mai) wurde ein Haftbefehl wegen dreifachen Totschlags gegen den 35-Jährigen erlassen. Zur vollständigen Klärung des Falls seien laut Polizei noch weitere Untersuchungen nötig.

Erstmeldung, Mittwoch (17. Mai), 7.32 Uhr: Schrecklicher Fund im Kreis Recklinghausen. Dienstagabend (16. Mai) ist eine 37-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren in ihrer Wohnung in Herten tot aufgefunden worden.

Frau und zwei Mädchen tot in Herten aufgefunden – Vater im Kreis Recklinghausen festgenommen

Eine Bekannte hatte die Polizei informiert, dass die Familie nicht mehr erreichbar sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Bochum. Wie die Frau und die beiden Mädchen ums Leben kamen, ermittelt nun eine Mordkommission (mehr News aus dem Kreis Recklinghausen bei RUHR24).

Der Lebensgefährte und Kindsvater, ein 35-jähriger Mann, wurde vor Ort nicht angetroffen. Nach einer intensiven Suche fanden die Beamten den Mann in der Nachbarstadt Marl in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (17. Mai). Die Leichen der 37-Jährigen und der beiden fünf und acht Jahre alten Mädchen würden seit dem Vormittag obduziert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum sagte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

*Zunächst hieß es, das ältere Kind sei 8 Jahre alt. Das wurde nun korrigiert, die Töchter waren 5 und 7 Jahre alt.