Mutter und zwei Kinder tot im Kreis Recklinghausen aufgefunden – Vater festgenommen

+ © IMAGO / Future Image In Herten, im Kreis Recklinghausen, ist eine Mutter mit ihren beiden Mädchen tot aufgefunden worden. © IMAGO / Future Image

Im Kreis Recklinghausen sind zwei Mädchen und ihre Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Den Vater fand die Polizei in der Nachbarstadt.

Herten – Schrecklicher Fund im Kreis Recklinghausen. Dienstagabend (16. Mai) ist eine 37-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren in ihrer Wohnung in Herten tot aufgefunden worden.

Frau und zwei Mädchen tot in Herten aufgefunden – Vater im Kreis Recklinghausen festgenommen

Eine Bekannte hatte die Polizei informiert, dass die Familie nicht mehr erreichbar sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Bochum. Wie die Frau und die beiden Mädchen ums Leben kamen, ermittelt nun eine Mordkommission (mehr News aus dem Kreis Recklinghausen bei RUHR24).

Der Lebensgefährte und Kindsvater, ein 35-jähriger Mann, wurde vor Ort nicht angetroffen. Nach einer intensiven Suche fanden die Beamten den Mann in der Nachbarstadt Marl in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (17. Mai). Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.