Mann stirbt bei Wohnhaus-Explosion– Ermittler gehen von Suizid aus

Todesfall im Kreis Herford

Im westfälischen Kreis Herford kam es am Wochenende eine Explosion in einem Wohnhaus. Dabei kam ein Mann ums Leben. Die Mordkommission ermittelt.

Update: 8. April, 10.11 Uhr. Nach der tödlichen Explosion in der Gemeinde Hiddenhausen im Kreis Herford veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine weitere gemeinsame Presseerklärung mit der Polizei Bielefeld. Demnach wurde der Leichnam des 67-Jährigen mittlerweile obduziert, das Ergebnis lag am Montag (6. April) vor. Der Verdacht der Ermittler, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, habe sich nun erhärtet.

Der verstorbene Bewohner des Hauses in Hiddenhausen (Kreis Herford) soll in suizidaler Absicht gehandelt haben. Laut Obduktions-Ergebnis sei der Mann nicht durch Fremdverschulden ums Leben gekommen. "Die tödlichen Verletzungen erlitt der 67-Jährige im Zuge der Explosion, die er nach bisherigen Einschätzungen selbst herbeigeführt hat.

Der 25-jährige Bewohner des Hauses im Kreis Herford, der sich während der Explosion ebenfalls in dem Gebäude aufgehalten hatte, schwebt weiter in Lebensgefahr. Die zweite verletzte Person konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen, wie die Staatsanwaltschaft weiter berichtet.

Tödliche Explosion im Kreis Herford – 67-Jähriger tot

Erstmeldung: 6. April. Hiddenhausen/Herford – Am Sonntag (5. April) kam es in der Gemeinde Hiddenhausen im Kreis Herford (NRW) zu einem folgenschweren Zwischenfall: Gegen 8 Uhr ereignete sich im Keller eines Wohnhauses in der Holtstraße eine Explosion. Dabei wurde ein 67-jähriger Mann getötet. Ein weiterer schwebt momentan in Lebensgefahr, wie owl24.de* berichtet.

Tödliche Explosion im Kreis Herford: Ist das Opfer auch der Täter?

Nachbarn berichteten über den Vorfall im Kreis Herford, dass sie zunächst einen lauten Knall hörten und anschließend Rauch aus dem Haus kam. Für den 67-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Hausbewohner wurden verletzt. Einer von ihnen (25) so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste und noch immer in Lebensgefahr schwebt. Beide konnten sich selbstständig ins Freie begeben, sodass sie dort von den Rettungskräften versorgt werden konnten.

Ermittlungen nach Hausexplosion in Hiddenhausen



Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hiddenhausen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen, ob der 67-jährige Hausbewohner das Haus absichtlich in die Luft… https://t.co/MTqStgTYdx — Radio Westfalica (@RadioWestfalica) April 6, 2020

Obwohl auch umliegende Gebäude diverse Schäden durch die Explosion erlitten, konnten die Bewohner nach einer vorübergehenden Evakuierung in ihre Häuser zurückkehren. Da im Keller des Hauses Brandbeschleuniger gefunden wurden, stellt sich den Ermittlern die Frage, ob der Verstorbene selbst für die Detonation in Hiddenhausen verantwortlich ist.

Mordkommission in Hiddenhausen (Kreis Herford) ermittelt nach Explosion

Die im Keller gefundenen Brandbeschleuniger sowie Hinweise auf Streitigkeiten innerhalb der Familie legen den Verdacht nahe, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde. Es soll sich folglich um Brandstiftung handelt. Deshalb haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Bei der Polizei Bielefeld wurde in Zusammenarbeit mit Beamten aus Herford die Mordkommission "Holt" eingerichtet. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Für weitere Untersuchungen wurde zusätzlich ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

