Herbstleuchten im Maxipark Hamm: Tickets, Öffnungszeiten und mehr Infos

Was Besucher wissen müssen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Guboff schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marcel Guboff schließen

Das Herbstleuchten im Maxipark läuft. Es findet bis zum 1. November 2022 statt. Das müssen Besucher über Tickets und Öffnungszeiten wissen.

Hamm - Im Oktober herrscht im Maxipark in Hamm für über drei Wochen eine besondere Atmosphäre. Das Herbstleuchten 2022 ist gestartet. Dieses bringt nach Angaben der Veranstalter nicht nur das farbenfrohe Herbstlaub zum Strahlen.

Event Herbstleuchten 2022 Ort Maximilianpark, Hamm Datum 7. Oktober bis 1. November 2022

Herbstleuchten 2022 in Hamm: Tickets, Öffnungszeiten und mehr

Während des Herbstleuchtens vom 7. Oktober bis 1. November 2022 werde es mystisch, kreativ, romantisch, farbgewaltig, und zauberhaft, „wenn Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif von „world of lights“ im Maxipark wieder eine beeindruckend stimmungsvolle Atmosphäre schaffen“, wie es offiziell heißt.

Das Herbstleuchten 2022 lockt nicht nur Menschen aus Hamm in den Maxipark, sondern ist auch über die Stadtgrenzen in ganz NRW beliebt. Im vergangenen Jahr kamen rund 60.000 Besucher zu dem Lichter-Spektakel in den Maxipark.

Herbstleuchten 2022 in Hamm: wa.de fasst alles Wichtige zu Öffnungszeiten, Tickets und mehr zusammen.

Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm: Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Park: 9.30 bis 17 Uhr täglich.

Öffnungszeiten Herbstleuchten: 19 bis 22 Uhr täglich

Einlass Herbstleuchten: 18 bis 21 Uhr täglich

Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm: Tickets im Online-Vorverkauf und vor Ort

Wer zum Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm möchte, benötigt dafür ein Ticket. Diese sind vor Ort erhältlich oder online zu erwerben.

Erwachsene: 8 Euro

Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre): 3,80 Euro.

Erwachsene (Online-Ticket): 7,82 Euro (inkl. Gebühr)

Kinder und Jugendliche (Online-Ticket): 3,67 Euro

Der Maxipark in Hamm weist darauf hin: „Auch beim Ticketkauf vor Ort muss der Besuch geplant sein und das Datum des Besuchs feststehen.“ Beim Erwerb eines Online-Tickets müssen Sie sich ohnehin für einen Tag entscheiden. Der Vorverkauf hat bereits einige Tage vor dem Start des Herbstleuchtens begonnen.

Freien Eintritt haben derweil Kinder unter 4 Jahren sowie eine Begleitperson bei Schwerbehinderten mit den zusätzlichen Eintragungen B oder H im Behindertenausweis.

Auch Inhaber einer Jahreskarte für den Maxipark haben freien Eintritt zum Herbstleuchten 2022. Zusammen mit den Käufern eines Online-Tickets steht den Besitzern einer Maxipark-Jahreskarte zu Stoßzeiten ein extra Einlass zur Verfügung. So umgehen diese das Anstehen an der Kasse.

Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm: Gibt es Speisen und Getränke?

Der Seekiosk ist während der Herbstleuchten im Maxipark geöffnet - ebenso wie Snack-Stände.

Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm: Aufbau schon drei Wochen vorher gestartet

Der Aufbau für das Herbstleuchten 2022 im Maxipark in Hamm startete bereits rund drei Wochen vor dem Start des Events. Dazu brachte das dafür verantwortliche Team mehr als sechs Lkw-Ladungen mit Kabeln, Lampen und Leinwänden in den Maxipark. Einen Tag vorher gab es die Generalprobe, die bereits zeigte, wie schön das Herbstleuchten 2022 wird.

+ Herbstleuchten 2022 in Hamm: Tickets, Öffnungszeiten und mehr © Robert Szkudlarek/wa.de

Trotz der Energiekrise war es für den Maxipark übrigens keine Option, das Herbstleuchten 2022 ausfallen zu lassen. Jüngst versprach Maxipark-Geschäftsführer Jörg Rogalla: „Wir sparen ab sofort genauso viel Energie ein, die wir jeden Tag für das Herbstleuchten verbrauchen.“

Rubriklistenbild: © Robert Szkudlarek/wa.de