Herbstkirmes in Hattingen 2023 – Infos zu Öffnungszeiten und Familientag im Überblick

8. bis 11. September

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Constanze Julita schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Constanze Julita schließen

Die Herbstkirmes in Hattingen 2023 startet bald. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Straßensperrungen auf einen Blick.

Hattingen – In den kommenden Tagen starten in NRW zahlreiche Volksfeste: Neben der Hüstener Kirmes im Sauerland, dem Pützchens Markt in Bonn und der Kröößkirmes in Oberhausen dürfen sich Kirmes-Fans auch in diesem Jahr wieder über die Hattinger Herbstkirmes 2023 freuen. Ab Freitag, dem 8. September 2023, sind auf dem Rathausplatz in Hattingen verschiedene Fahrgeschäfte und Imbissstände aufgebaut. 24RHEIN zeigt die wichtigsten Infos zur Kirmes in Hattingen im Überblick.

Herbstkirmes in Hattingen ► Wann? Freitag, 8. September, bis Montag, 11. September 2023 ► Wo? Auf dem Rathausplatz in 45525 Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) ► Gibt es ein Feuerwerk? Nein, es wird kein Feuerwerk geben. ► Gibt es einen Familientag? Ja, am Montag, 11. September, bis 18 Uhr.

Herbstkirmes in Hattingen 2023: Kirmes-Treiben vom 8. bis zum 11. September

+ Die Herbstkirmes in Hattingen findet vom 8. bis zum 11. September 2023 statt. (Symbolbild) © Johann Medvey/imago

Vom 8. bis zum 11. September 2023 wird es bunt in Hattingen: Denn dort findet auf dem Rathausplatz die Hattinger Herbstkirmes statt. Dabei können Besucherinnen und Besucher nicht nur diverse Fahrgeschäfte entdecken, sondern auch den Charme von Hattingens erleben, zu der wa.de weitere Tipps liefert. Auf Nachfrage von 24RHEIN erklärt Veranstalter Alexander Alexius, dass es dieses Jahr auf der Hattinger Herbstkirmes kein Feuerwerk geben wird: „Wir hatten früher in der Innenstadt sehr viele Probleme mit den Sicherheitsabständen beim Feuerwerk. Aus diesem Grund ist ein Feuerwerk für uns nicht mehr realisierbar“.

Neben zahlreichen Spielbuden und Fahrgeschäften, wie Autoscooter und Kettenkarussell, gibt es für den Hunger zwischendurch Imbissstände mit einer großen Auswahl an Speisen. Am Montag wird es zudem einen Familientag bei der Hattinger Herbstkirmes 2023 geben, wie der Veranstalter mitteilt.

Diese Öffnungszeiten gelten für die Herbstkirmes in Hattingen 2023

Freitag (8. September): Von 14 bis 22 Uhr

Von 14 bis 22 Uhr Samstag (9. September): Von 14 bis 22 Uhr

Von 14 bis 22 Uhr Sonntag (10. September): Von 14 bis 22 Uhr

Von 14 bis 22 Uhr Montag (11. September): Von 14 bis 21 Uhr

Hattinger Herbstkirmes 2023: Zahlreiche Fahrgeschäfte im Überblick

Autoscooter

Kettenkarussell

Riesenrad (circa 28 Meter hoch)

Musik Express

Base Jumper

Diverse Kinderkarusells wie Babyflug

Straßensperrungen rund um die Hattinger Herbstkirmes 2023

Wie die Stadt Hattingen in einer Pressemitteilung ankündigt, wird es aufgrund der Hattinger Herbstkirmes 2023 zu einigen Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen. Ab Dienstag, 5. September, ab 6 Uhr ist der hintere Teil des Parkplatzes „Roonstraße“ in Richtung Friedhof gesperrt. Zusätzlich können einige Parkplätze im Bereich der Roonstraße und dem Rathausplatz ab Dienstag um 18 Uhr nicht mehr genutzt werden. Das gilt auch für die dort befindlichen Ladestationen für Elektroautos. Die Parkflächen und Ladestationen sind ab Mittwoch, 13. September, wieder nutzbar.

Eine weitere Einschränkung für Autofahrende betrifft die Viktoriastraße: Dort kommt es aus Fahrtrichtung der Augustastraße auf Höhe Viktoriastraße Ecke Roonstraße zu einer einseitigen Sperrung. „Diese Sackgassenregelung gilt auch auf der Roonstraße auf Höhe des Rathauses aus Fahrtrichtung der August-Bebel-Straße“, schreibt die Stadt. Von den Einschränkungen ausgenommen ist der Anliegerverkehr. (cj)

Rubriklistenbild: © Johann Medvey/imago