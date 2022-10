Dämpfer für Herbstwetter in NRW: DWD warnt vor starken Böen

5-Tage-Vorhersage

Das milde Herbstwetter in NRW bekommt einen Dämpfer. Bei angenehmen Temperaturen ziehen starke Windböen über NRW. Das Wochenende wird wechselhaft.

Dortmund – Der Herbst hat in seiner ersten Woche geliefert: Regen, Gewitter und Nebel gab es in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen bereits. Jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Windböen in Teilen des Landes, bevor es zum Wochenende hin wieder angenehmer wird, weiß RUHR24.

Thema: Wettervorhersage Bundesland: Nordrhein-Westfalen Zeitraum: 5. bis 9. Oktober 2022

Wetter-Bericht für NRW: DWD warnt vor starken Windböen am Mittwoch

Der Mittwoch (5. Oktober) startet in NRW bewölkt, in höheren Lagen gibt es bereits Windböen. Die sollen sich laut DWD im Laufe des Tages im ganzen Westen bemerkbar machen.

Dabei werden die Temperaturen recht angenehm: Zwischen 17 und 23 Grad Celsius erwarten die Wetter-Experten. In der Nacht zu Donnerstag wird es stärker bewölkt, Regen ist möglich.

Nach einem wolkigen Start wird der Donnerstag (6. Oktober) dann doch ganz angenehm: Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, heiter und trocken, dazu nur noch schwacher Wind (alle News zum Wetter in NRW auf RUHR24 lesen).

Wetter in NRW wird am Wochenende wechselhaft: Regen, Wind und Sonne möglich

Ähnlich geht es auch ins Wochenende. Der Freitag (7. Oktober) soll laut den Wetter-Experten ebenfalls meist heiter und trocken werden. In NRW wird es zwischen 16 und 19 Grad warm, dazu schwacher bis mäßiger Wind.

Wetter-Vorhersage für NRW bis zum Wochenende:

Tag Temperaturen (°C) Wetter Mittwoch 17 bis 23 bewölkt und windig Donnerstag 16 bis 19 heiter und trocken Freitag 16 bis 19 heiter und trocken Samstag 13 bis 16 regnerisch, windig Sonntag - trocken, Nebel Quelle: DWD Stand: 5.10.2022

Der Samstag (8. Oktober) wird dann wieder herbstlich. Bei starker Bewölkung könne es am Vormittag noch regnen. Der Niederschlag zieht dann nach Südosten ab. Bei 13 bis 16 Grad lockert es anschließend zunehmend auf. Auch hier erwartet der DWD wieder mäßigen Wind, im Bergland und im Norden von NRW teilweise starke Böen.

Die Nacht zu Sonntag (9. Oktober) wird trocken und gering bewölkt bis klar. Teilweise sei Nebel möglich. Zum Ende des Sommers hatte ein kleines Wetter-Phänomen noch Dauerregen nach NRW gebracht.

