Helene Fischer Konzerte in Köln: Alle Infos zu Tickets, Terminen und Anfahrt

Lanxess Arena Köln

+ © Henning Kaiser/dpa Mit ihrer neuen „Rausch“-Tour tritt Helene Fischer insgesamt siebenmal in der Kölner Lanxess Arena auf. © Henning Kaiser/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Constanze Julita schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Constanze Julita schließen

Helene Fischer spielt ab dem 25. August sieben Konzerte in der Kölner Lanxess Arena. Zeitgleich findet die Gamescom statt. Besucher müssen mit vollen Straßen rechnen.

Köln – Aktuell reist Helene Fischer mit ihrer neuen „Rausch“-Tour durch ganz Deutschland. Nun tritt die Schlagerqueen ab Freitag, 25. August, gleich siebenmal in der Lanxess Arena in Köln (NRW) auf. Zeitgleich findet in Köln die Gamescom 2023 statt, eine der größten Veranstaltungen für Computer- und Videospiele weltweit. Besucherinnen und Besucher müssen sich auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Köln einstellen.

Alle Infos zu den Konzertterminen, Tickets sowie zur Anreise zeigt 24RHEIN im Überblick.