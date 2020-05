Heinsberg-Studie zum Coronavirus in NRW: Virologe Hendrik Streeck wehrt sich - Forscher planen weitere Studie

Experte wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat im Kreis Heinsberg die Verbreitung des Coronavirus untersucht. Gegen die Kritik, seine Studie sei vermarktet worden, wehrt er sich.

Der Virologe Hendrik Streeck hat die Coronavirus*-Studie im Kreis Heinsberg geleitet.

Die Universität Bonn hat die Ergebnisse inzwischen veröffentlicht.

Bonner Virologen planen bereits eine weitere Heinsberg-Studie (siehe Update vom 15. Mai, 17.03 Uhr).

Update, 15. Mai, 17.03 Uhr: Forscher der Uniklinik Bonn planen nach Worten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eine weitere Studie im besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg. Sie solle klären, wie lange eine Immunität bei Corona-Patienten anhält. Die Landesregierung prüfe gerade, ob sie die Studie finanziell unterstützt. Vieles spreche dafür, sagte Laumann. Eine erste Studie von Forschern der Uniklinik unter Leitung des Virologen Hendrik Streeck hatte für Aufsehen aber auch Kritik an der Methodik und der Begleitung durch eine PR-Agentur gesorgt.

Heinsberg-Studie: Virologe Streeck: "Ich habe nie von Lockerungen geredet"

Update, 13. Mai, 19.08 Uhr: Konkret hatte sich Hendrik Streeck gegen die Vorwürfe einiger Wissenschaftskollegen gewehrt. Sie hatten bemängelt, dass die Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie zur Erforschung des Coronavirus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht in einem wissenschaftlichen Artikel vorlagen.

Außerdem äußert sich der Virologe Hendrik Streeck aus NRW nochmal zur Auslegung der Heinsberg-Studie und zum Umgang mit dem Coronavirus. Er hält klar fest: "Ich habe nie von Lockerungen geredet", sagte Streeck. "Das wurde einfach unterstellt."

Heinsberg-Studie: Virologe Hendrik Streeck aus NRW wehrt sich gegen Vorwürfe

Update, 13. Mai, 17.40 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck, der die Heinsberg-Studie zur Erforschung des Coronavirus geleitet hat, wehrt sich gegen die Vorwürfe, seine Studie sei vermarktet worden. Im Gesundheitsausschuss des Landtags verteidigte sich der Virologe aus NRW am Mittwoch mit klaren Worten: "Das war keine Vermarktung." Er sei "persönlich ganz schön davon getroffen, dass man das so darstellt."

Für Hendrik Streeck besonders hart: Bei der Heinsberg-Studie habe er "in Rekordzeit" eine Studie in der Gemeinde Gangelt in NRW erstellt - und dann sei es gar nicht mehr um die Studie gegangen, sondern ihm sei unterstellt worden, es sei ihm um die Frage von Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen gegangen.

Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck: Öffentlichkeitsarbeit bei Agentur

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Heinsberg-Studie hat die Berliner Agentur Storymachine übernommen. Dies hat für Aufsehen und Kritik gesorgt. Hendrik Streeck verteidigt sich: "Unheimlich viele Menschen" seien an der Ausbreitung des Coronavirus interessiert gewesen seien. Der Virologe aus NRW habe nicht mehr gewusst, wie er mit den ganzen Mails habe umgehen sollen und sei deshalb dankbar gewesen, dass ihm jemand "über die Schulter geschaut" habe. Heute wisse er: "Es ist doof gelaufen." Hendrik Streeck spricht auch über "schlaflose Nächte", die er gehabt hat.

Die Heinsberg-Studie war im Auftrag der NRW-Landesregierung entstanden. Ein Forscher-Team um den NRW-Virologen Hendrik Streeck hatte in Gangelt - dort hatten sich besonders viele Menschen nach einer Karnevalssitzung infiziert - 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. Der Ort gilt als Epizentrum des Coronavirus.

Virologe Hendrik Streeck verteidigt Heinsberg-Studie im Gesundheitsausschuss

Update, 13. Mai, 9.14 Uhr: Der Gesundheitsausschuss des Düsseldorfer Landtags beschäftigt sich am heutigen Mittwoch ab 15.30 Uhr nicht nur mit dem aktuellen Brennpunkt Schlachthöfe/Fleischindustrie, sondern vor allem auch mit der Heinsberg-Studie. Der Bonner Forschungsleiter Hendrik Streeck ist zum Austausch über seine Ergebnisse in den Gesundheitsausschuss geladen.

Ein Forscher-Team um den Virologen hatte in Gangelt an der niederländischen Grenze 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich nach einer Karnevalssitzung Mitte Februar viele Bürger mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Gemeinde gilt daher als Epizentrum des Virus in NRW.

Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck: Spannende Modellrechnung

Die Situation ist allerdings nur bedingt vergleichbar mit anderen Regionen Deutschlands. Streeck hatte in der vergangenen Woche eine Modellrechnung präsentiert, wonach sich bis dahin etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland schon mit dem Coronavirus infiziert haben könnten.

Den Ergebnissen zufolge zeigten in Gangelt 22 Prozent der Infizierten "gar keine Symptome". Viele davon wussten bis zum Test nicht, dass sie überhaupt krank waren.

Die Forscher gehen davon aus, dass in Gangelt 0,37 Prozent der Infizierten gestorben sind. Allerdings flossen in die Berechnung der Sterblichkeitsrate nur sieben Todesfälle ein.

Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck: Erkrankungen ohne Symptome

Update, 5. Mai, 11.27 Uhr: Der NRW-Virologe Hendrik Streeck hat sich zu den Ergebnissen seiner Heinsberg-Studie am Montagabend im heute Journal des ZDF geäußert. Diese hatte er am Montag veröffentlicht.

Im Interview mit Moderator Claus Kleber erklärt Hendrik Streeck, was die für ihn überraschendste Erkenntnis der Studie war: Jede fünfte Erkrankung verlaufe asymptomatisch. "Wir haben doch eine relativ hohe Rate, 22 Prozent der Infizierten, die überhaupt nicht mitbekommen haben, dass sie eine Infektion haben", erklärte er. Ähnliche Berichte gebe es bereits aus China.

Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck: Hohe Dunkelziffer der Coronavirus-Erkrankten

Insgesamt wurden bei der Heinsberg-Studie 919 Teilnehmer aus 405 Haushalten aus der Gemeinde Gangelt (NRW) kontrolliert. Die Auswahl war zufällig. Ziel war es, die Dunkelziffer zu erforschen. Die Studie ergibt, laut NRW-Virologe Hendrik Streeck, dass 15 Prozent der Menschen an Covid-19 erkrankt waren. Die Sterberate lag bei 0,37 Prozent in Gangelt.

Die hohe Dunkelziffer ist in diesem Fall eine "sehr gute Nachricht": Sie bestimmt diejenigen, die eine Infektion mit dem Coronavirus nicht mitbekommen haben. Der Virologe der Heinsberg-Studie, Hendrik Streeck, sagt: "Je mehr Leute erkrankt sind und es nicht mitbekommen haben, bedeutet, dass wir mehr mit asymptomatischen Verläufen haben."

Heinsberg-Studie: Streeck gibt keine Empfehlung

Und was sagt Virologe Hendrik Streeck zu Lockerungen? "Ich bin Virologe. Ich kann keine Empfehlung abgeben. Ich kann keine Empfehlung an die Politik abgeben." Die Art und Weise, wie die Ergebnisse der Heinsberg-Studie verwertet werden, sei eine Aufgabe der Politik und der Gesellschaft.

Bei der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse ist der Virologe in Kritik geraten. NRW-Ministerpräsident Armin Lachet nutzte es als Bühne für politische Forderungen. Auch die Endergebnisse werden kritisch betrachtet. Jedoch sagen Streecks Wissenschaftskollegen, dass die Heinsberg-Studie in der Tiefe und Gründlichkeit einmalig sei.

Heinsberg-Studie: Wichtig aber Vorsicht bei Interpretation

Auch der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, nannte die Studie "wichtig" und "richtig". Man könne das aufgrund der Spezifität jedoch nur "schwerlich auf ganz Deutschland übertragen", sagte Wieler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Studie sei "hervorragend", man müsse sie aber vorsichtig interpretieren.

Heinsberg-Studie nennt hohe Dunkelziffer - eine Erkenntnis besonders überraschend

Update, 13.29 Uhr: In Deutschland könnten sich nach Ergebnissen der sogenannten Heinsberg-Studie mittlerweile möglicherweise 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies ergebe eine Schätzung auf der Grundlage einer Modellrechnung, teilte die Universität Bonn am Montag mit.

Ein führender Epidemiologe äußerte sich zurückhaltend. Die Forscher um den Virologen Hendrik Streeck zogen für ihre Schätzung die Dunkelziffer der Infizierten in der untersuchten Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in NRW und die dort errechnete Sterblichkeitsrate bei einer Corona-Infektion heran.

Heinsberg-Studie: Zahlen für Deutschland nur geschätzt

Die Forscher gehen davon aus, dass in Gangelt 0,37 Prozent der Infizierten gestorben sind. Allerdings flossen in die Berechnung der Sterblichkeitsrate nur sieben Todesfälle ein. Aus diesen Daten errechneten sie eine theoretische Zahl für Deutschland. "Das muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, es ist eine Schätzung", sagte Streeck dazu.

Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, warnte in einer Videokonferenz mit Journalisten davor, die Zahlen aus Gangelt auf ganz Deutschland zu übertragen. "Ich bin da doch eher zurückhaltend", sagte er.

Heinsberg-Studie: 405 Haushalte in Gangelt untersucht

Man könne zum Beispiel argumentieren, dass der Anteil der Corona-Toten in Gangelt ungewöhnlich niedrig sei. Es sei denkbar, dass die Ausbreitung des Virus in Seniorenheimen in der Studie noch nicht abgebildet werde. In der Modellrechnung falle aufgrund der kleinen Größe der Gemeinde zudem ein einzelner Todesfall mehr oder weniger stark ins Gewicht. Insgesamt bezeichnete Krause die Daten der Studie allerdings als "sehr überzeugend".

Update, 4. Mai, 10.27 Uhr: In Deutschland könnten sich nach Ergebnissen der so genannten Heinsberg-Studie mittlerweile möglicherweise 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies ergebe eine Schätzung auf der Grundlage einer Modellrechnung, teilte die Universität Bonn am Montag mit.

Die Forscher um den Virologen Hendrik Streeck zogen für ihre Schätzung die Dunkelziffer der Infizierten in der untersuchten Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg und die dort errechnete Sterblichkeitsrate bei einer Corona-Infektion heran. Daraus errechneten sie eine theoretische Zahl für Deutschland.

Heinsberg-Studie von Streeck: Corona-Tests in Gangelt

Ein Forscher-Team um Streeck hatte in der Ortschaft 919 Einwohner in 415 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich nach einer Karnevalssitzung Mitte Februar viele Bürger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Gemeinde gilt daher als Epizentrum des Virus.

Die Situation ist nur bedingt vergleichbar mit anderen Regionen Deutschlands. Darauf weisen die Forscher in ihrer Studie auch hin. "Welche Schlüsse aus den Studienergebnissen gezogen werden, hängt von vielen Faktoren ab, die über eine rein wissenschaftliche Betrachtung hinausgehen", sagte Streeck. "Die Bewertung der Erkenntnisse und die Schlussfolgerungen für konkrete Entscheidungen obliegen der Gesellschaft und der Politik." Die Studie war im Auftrag der NRW-Landesregierung entstanden.

Heinsberg-Studie: Virologe Streeck in der Kritik

Update, 24. April: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der in der Gemeinde Gangelt an der Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Heinsberg (NRW) forscht, war am Donnerstagabend Gast in der Talkshow von Maybrit Illner im ZDF. Das Thema der Sendung war der Umgang mit Covid-19: "Deutschland macht auf - mutig oder riskant?". Mit seinem Statement: "Wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben", stößt der NRW-Virologe auf Kritik von einem anderen Talkshow-Gast, wie wa.de* berichtet.

Die anderen Gäste der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner waren neben dem Heinsberg-Virologen Hendrik Streeck der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der bereits selbst eine Covid-19-Erkrankung überstanden hatte, die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, der VW-Vorstand Herbert Diess und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim.

Hendrik Streeck: Virologe aus NRW mit Heinsberg-Studie bei "Maybrit Illner" (ZDF) in Kritik

Und ebendiese geht den Virologen der Heinsberg-Studie auch prompt an: NRW-Virologe Hendrik Streeck hat zu der Frage, ob das Infektionsgeschehen wieder außer Kontrolle geraten könnte, gesagt, dass zwar die Furcht davor nicht unbegründet sei. Aber er fügt über Covid-19 auch hinzu: "Wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben."

Mai Thi Nguyen-Kim widerspricht Hendrik Streeck aus NRW: Das stimme, "wenn wir nicht schaffen, Infektionszahlen weiter zu senken." Der Zug sei aber noch nicht abgefahren, sagt die Wissenschaftsjournalistin. Wenn wir uns damit jetzt schon abfinden, befürchtet sie, dass die Bevölkerung wegen des Coronavirus immer wieder strenge Maßnahmen und strengere Lockdowns als jetzt ereilen könnten.

Zu große Hoffnungen auf einen #Impfstoff dämpft der Virologe Hendrik Streeck: "Jede Vorhersage, dass wir einen Impfstoff haben werden, ist unseriös, weil wir es einfach nicht wissen."

Die ganze #illner Sendung

Hendrik Streeck: Virologe eckt mit Heinsberg-Studie auch bei "Markus Lanz" (ZDF) an

Der 48-jährige Virologe Streeck aus NRW gerät nicht nur in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner in Kritik: Auch bei der Sendung mit Markus Lanz glänzt der Virologe nicht. Als er zu seiner Heinsberg-Studie und der frühen Veröffentlichung der Zwischenergebnisse zu Rede gestellt wird, verweigert er die Antwort.

Stichwort Zwischenergebnisse: Vor Ostern hat Streeck die Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie veröffentlicht. Sie besagten, dass zu dem Zeitpunkt bereits 15 Prozent der Bewohner des Kreises in NRW am Coronavirus erkrankt waren und immun gegen die Krankheit Covid-19 waren. Streeck wurde vorgeworfen die Ergebnisse zu früh veröffentlicht zu haben.

+ Nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse seiner Heinsberg-Studie zum Coronavirus geriet Virologe Hendrik Streeck in Kritik. © dpa

Diese Kritik wies der Virologe aus NRW zurück: "Die Veröffentlichung ist keinesfalls leichtfertig erfolgt. Wir haben bis in die Nacht auf Donnerstag darüber diskutiert, ob wir jetzt erste Daten präsentieren sollen. Wir entschieden uns dazu aus ethischen Gründen, und weil wir uns verpflichtet fühlten, einen nach wissenschaftlichen Kriterien erhobenen validen Zwischenstand vor Publikation mitzuteilen", verteidigt Hendrik Streeck die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Heinsberg-Studie.

Andererseits geriet Streeck mit der Heinsberg-Studie auch in Kritik bei Wissenschaftskollegen: Der Berliner Virologe Christian Drosten, der ebenfalls regelmäßiger Gast in Talkshows ist und einen Podcast über aktuelle Entwicklungen des Coronavirus veröffentlicht, hat bei einem Gespräch, das vom Kölner Science Media Center organisiert wurde, gesagt, man könne aus Streecks Pressekonferenz "gar nichts ableiten". Hendrik Streeck hatte seine Zwischenergebnisse am 9. April der NRW-Landesregierung übergeben.

Hendrik Streeck bei "Maybrit Illner" (ZDF): Heinsberg-Virologe bleibt bei seiner Meinung

Auch bei seinem letzten Talkshow-Auftritt bei Maybrit Illner musste sich Hendrik Streeck aus NRW bissigen Nachfragen über Covid-19 stellen. Doch er blieb bei seiner Ansicht: "Extreme Beschränkungen brauchen wir nicht auf Dauer." Seine Heinsberg-Studie, die im März begonnen hat, ist momentan in der finalen Phase.

