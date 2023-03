Hausmeister stürzt in Aufzugschacht – tödlicher Unfall in Krankenhaus

In Duisburg

Der Mann hatte Arbeiten am Aufzug durchgeführt (Symbolbild).

In einem Krankenhaus in Duisburg ist ein Hausmeister nach einem Unfall gestorben. Der Mann stürzte bei der Arbeit in einen Aufzugschacht.

Duisburg – Bei einem tragischen Unfall in einem Krankenhaus in Duisburg ist der Hausmeister des Klinikums ums Leben gekommen. Der 59 Jahre alte Mann stürzte in einen Aufzugschacht und starb noch vor Ort, wie die Polizei bekannt gab. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am Sonntagnachmittag.

Hausmeister stürzt in Aufzugschacht – tödlicher Unfall in Duisburger Krankenhaus

Dort sollen gegen 15 Uhr Mitarbeiter eines Klinikums an der Großenbaumer Allee Feuerwehr und Polizei alarmiert haben, nachdem sie den Hausmeister leblos in dem Aufzugschacht entdeckt hatten. „Auch eine sofort herbeigerufene Ärztin konnte nur noch den Tod des Mitarbeiters feststellen“, teilt die Polizei mit.

Der Hausmeister soll demnach Arbeiten an dem Aufzug durchgeführt haben, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. „Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben“, so die Ermittler. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert.

Erst am Samstag hatte es einen tödlichen Arbeitsunfall in Duisburg gegeben. Da wurde ein Bauarbeiter von einer Mauer verschüttet und tödlich verletzt.