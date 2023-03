Frau stirbt bei Hausbrand in Solingen – auch Katze tot

Hintergründe sind noch unklar.

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Oliver Schmitz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Oliver Schmitz schließen

Bei einem Hausbrand in Solingen ist eine Frau ums Leben gekommen. Auch eine Katze fiel den Flammen zum Opfer. Die Hintergründe sind noch unklar.

Solingen – In Solingen (NRW) hat ein Hausbrand am Mittwoch (29. November) zwei Opfer gefordert. Beim Löschen des Brandes eines Wohnhauses am Enzianweg seien ein toter Mensch und eine tote Katze gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Bisher sei nur bekannt, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau handle, teilte die Polizei gegenüber wa.de mit. „Weitere Informationen wie die Ursache des Feuers sind noch nicht bekannt“, sagte eine Sprecherin.

Hausbrand in Solingen: Frau starb nach Feuerwehr-Rettung

Der Brand im Stadtteil Aufderhöhe war bereits am Montagnachmittag ausgebrochen. Laut Feuerwehrsprecher sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung in allen Geschossen des Hauses zu erkennen gewesen.

Die Feuerwehr hatte die Frau zunächst lebensgefährlich verletzt aus dem Haus gerettet, berichtet das Solinger Tageblatt. Kurz danach sei sie dann aber gestorben. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei ihr um die 45-jährige Bewohnerin handelt. Die Kripo schließt aktuell ein Fremdverschulden sowie Suizid als Ursache für das Feuer aus. Die Polizei-Ermittlungen dauern weiter an. Nach einem Brand in Ennigerloh (Kreis Warendorf) wurden ebenfalls eine Leiche entdeckt. (os mit dpa)

Rubriklistenbild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild