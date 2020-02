Attentäter von Hanau glaubte an "Geheimorganisationen" - Opfer-Gedenken in Dortmund und Essen

"Furchtbare Tat" in Hessen

Nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau (Hessen) wird auch in NRW den elf Opfern gedacht. Der Täter (43) glaubte offenbar an krude Theorien.

Ein offenbar rechtsextremer Täter hat in Hanau (Hessen) am Mittwoch zehn Menschen getötet.

Der Täter war offenbar Rassist und glaubte zudem an krude Verschwörungstheorien.

Auch im Ruhrgebiet und NRW wird am Donnerstag den Toten gedacht.

Update, Donnerstag (20. Februar), 16.07 Uhr: Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass der Attentäter Tobias R. aus "zutiefst rassistische Gesinnung" gehandelt habe. Das berichtet der Spiegel. Zudem habe er offenbar an abstruse Verschwörungstheorien geglaubt, berichtet RUHR24.de*. Das gehe aus den in seiner Wohnung gefundenen Videos und Dokumenten hervor, teilt der Generalbundesanwalt am Donnerstagnachmittag mit.



Hanau: Täter "zutiefst rassistisch" und glaubte an Verschwörungstheorien

Hinweise zu Vorstrafen des Täters gebe es derzeit nicht. Ob er allein gehandelt habe oder es Komplizen gebe, werde derzeit überprüft. Der Vater des Mannes wurde unterdessen festgenommen. Seine Mutter wurde in der Nacht zusammen mit dem Attentäter tot in der Wohnung gefunden.

Offenbar hingTobias R. kruden Verschwörungstheorien hinterher. So glaubte er laut Bild (Bezahlinhalt) unter anderem daran, dass sich ein "Geheimdienst" in die Köpfe Tausender Menschen einklinken könne. Dieser habe ihm auch Träume eingespielt. Zudem forderte er in seinem Manifest laut dem Bericht eine "Säuberung" von Ländern wie Israel und der Türkei.

Morde in Hanau: Demos im Ruhrgebiet - Merkel: "Rechtsextremismus ist Gift"

Update, 13.15 Uhr: Auch in NRW ist nach den offenbar rechtsextremen Morden in Hanau (Hessen) die Anteilnahme groß. In Dortmund und Essen sind für Donnerstagabend bereits Demonstrationen und Veranstaltungen geplant.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm bereits Stellung zu den Angriffen in Hanau, bei denen insgesamt elf Menschen getötet wurden: "Dies ist ein überaus trauriger Tag für unser Land", sagte sie am Mittag in Berlin. Das Leid der Angehörigen sei unermesslich.

Die "entsetzlichen Morde" seien aus offenbar rechtsextremen und rassistischen Motiven erfolgt, sagte sie. Der Rechtsextremismus sei ein Gift und es gelte nun, dem entgegenzustehen.

Karneval in Düsseldorf: Mottowagen zu Hanau geplant

In Düsseldorf reagieren die Karnevalisten nun ebenfalls auf die Morde in Hanau. "Unser Düsseldorfer Karneval ist multikulturell. Wir möchten einfach Karneval feiern. Wir werden das mit einem Mottowagen beantworten", sagte Michael Laumen, Präsident des Comitees Düsseldorfer Karneval am Donnerstag auf dem Rathausbalkon.

Mitteilung zum Stand des Ermittlungsverfahrens wegen des Anschlages in Hanau am 19. Februar 2020, Presssemitteilung der #Bundesanwaltschaft vom 20.02.2020 https://t.co/nKHMQDj54m — Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) February 20, 2020

Update, 11.06 Uhr: Bei einer Gedenkminute gedachten die Karnevalisten in Köln am Donnerstagvormittag den Opfern von Hanau. Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, sprach laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) von einem "furchtbaren Ereignis".

Vor Karneval in Köln: Schießerei in Hanau sei "furchtbares Ereignis"

Reker, die 2015 selbst von einem fremdenfeindlichen Attentäter lebensgefährlich verletzt wurde, sprach den Angehörigen ihre Anteilnahme aus. Dennoch solle beim Karneval in den kommenden Tagen das Leben gefeiert werden, sagte sie.

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Karnevals, sagte: "Im Leben und vor allen Dingen im Karneval sind die Momente der überschäumenden Freude und des Feierns und die der Trauer und die stillen Momente immer nah beieinander. Heute, in den Stunden, überwiegt bei uns allen, glaube ich, die Fassungslosigkeit."

Update, Donnerstag, 9.59 Uhr: Hanau/Düsseldorf/Köln - Kurz vor Beginn des Straßenkarnevals in NRW hat das Festkomitee gegenüber der dpa bekannt gegeben, dass es eine Gedenkminute für die Opfer von Hanau geben wird. Demnach gedenken Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und das Dreigestirn um 10 Uhr den Toten von Hanau.

Hanau: Schießerei zunächst ohne Auswirkungen auf Karneval in NRW

Ursprungsmeldung: Die blutige Tat in Hanau überschattet den Karneval: Ein offenbar rechtsextremer Täter hat in der Stadt in Hessen am Mittwochabend zehn Menschen erschossen. Er selbst wurde später tot in seiner Wohnung gefunden. Die Sicherheitsbehörden in NRW gehen davon aus, dass der blutige Angriff zunächst keine Auswirkungen auf den Karneval in NRW habe.

+ Weiberfastnacht in Köln. © Federico Gambarini/dpa

Das bestätigte die Polizei in Düsseldorf am Donnerstag gegenüber der dpa. Nach derzeitigem Stand habe die Tat keine Bezüge nach NRW, sagte ein Sprecher. Die Behörden würden die Lage in Hanau jedoch verfolgen und gegebenenfalls anpassen, hieß es dazu von der Polizei Köln. Zum Hintergrund: Zuletzt hatte es in NRW mehrere Festnahmen gegeben. Dabei wurden Männer verhaftet, die verdächtigt werden, eine rechte Terrorzelle gegründet zu haben.

Karneval in NRW: Hunderttausende Teilnehmer in Köln und Düsseldorf erwartet

Der mutmaßliche Täter hatte in Hanau gegen 22 Uhr auf die Besucher zweier Shisha-Bars geschossen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei Südhessen neun Menschen tödlich verletzt. In der Nacht fanden die Ermittler den Tatverdächtigen tot in seiner Wohnung - zusammen mit zwei weiteren Leichen.

Auftakt in den Karneval: Noch ist es relativ ruhig bei uns in der Leitstelle. Ab ca. 11 Uhr erwarten wir ein erhöhtes Notruf-Aufkommen. Fünf zusätzliche Disponenten stehen bereit. Gleich gibt’s eine Lagebesprechung. #köllealaaf #feuerwehrköln #wirfürköln pic.twitter.com/oIJ6azozEB — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) February 20, 2020

Allein in Köln sollen heute zur Weiberfastnacht, dem Auftakt des Straßenkarnevals, rund 1000 Polizisten unterwegs sein. Allein in Düsseldorf werden insgesamt mehrere Hunderttausend Karnevalisten erwartet. Höhepunkt des Karnevals ist der Rosenmontag, der in NRW jedoch kein echter Feiertag ist. Mit dpa-Material.

