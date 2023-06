Unglück in Hamm: Kind stürzt aus Fenster und kämpft um sein Leben

Lebensgefahr

+ © Sascha Paschedag Ein Kind ist aus einem Fenster am Langewanneweg in Hamm gestürzt. © Sascha Paschedag

Schock am Donnerstagmorgen. Am Langewanneweg in Hamm ist ein sechs Jahre alter Junge aus einem Fenster gestürzt. Er schwebt in Lebensgefahr.

Hamm – Am Donnerstagvormittag, 22. Juni, kam es am Langewanneweg in Hamm zu einem Unglück. Ein 6 Jahre alter Junge ist aus einem, im zweiten Stock befindlichen, Fenster gestürzt. Es schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr. Mehrere Notrufe gingen bei Polizei und Feuerwehr ein, weil sie das Kind auf dem Gehweg liegen gesehen haben. Anfangs war das Kind nach Angaben der Polizei noch ansprechbar gewesen.

Junge stürzt aus Fenster: Man geht von einem tragischen Unfall aus

Der Bereich um die Einsatzstelle wurde großflächig abgesperrt. Die Kreuzung Langewanneweg/Richard-Wagner-Straße war deswegen nicht befahrbar. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr waren im Einsatz. Seelsorger waren ebenfalls vor Ort.

Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber des ADAC im Einsatz. Er sicherte zusätzlich die Einsatzstelle. Für den Transport des Kindes wurde er allerdings nicht benötigt.

Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. „Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen“, sagt Hendrik Heine von der Polizei Hamm. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir gehen aber zur Zeit von einem tragischen Unglück aus.“ Zu dem Zeitpunkt haben sich, so die Polizei, Angehöhrige des Jungen in der Wohnung befunden.

Kind stürzt aus Fenster in Hamm: Viele Anwohner schockiert

Rund um die abgesperrte Einsatzstelle standen Anwohner und verfolgten das Geschehen. Viele waren geschockt über das geschehene. „Wir haben alles gehört, vor allem das entsetzliche Schreien der Mutter“, sagt eine der anwesenden Personen. „Wir hoffen, dass es dem Kind recht gut geht und das alles gut ausgeht.“

Im April stürzte in Hagen ebenfalls ein Kind aus einem Fenster. Das Kind überlebte schwer verletzt.