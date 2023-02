Opfer unkooperativ

Großer Polizeieinsatz in der Erikastraße in Hamm. Ein Mann wurde angeschossen und schwer verletzt. Der Täter ist noch auf freiem Fuß.

Hamm - Am Montagabend (27. Februar) fielen mehrere Schüsse in Hamm in NRW. Tatort war die Erikastraße im Stadtteil Berge. Vor einem Mehrfamilienhaus schoss ein noch unbekannter Täter einem 35-Jährigen aus Hamm in den Oberschenkel. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Täter ist auf der Flucht.

Mann in Hamm angeschossen und schwer verletzt: Täter auf der Flucht

Das polizeibekannte Opfer ging gegen 20.15 Uhr mit seinem Hund die Erikastraße entlang. Plötzlich feuerte der Täter dem 35-Jährigen mit einer scharfen Schusswaffe aus geringem Abstand in den Oberschenkel. Der Mann fiel zu Boden, Anwohner verständigten die Polizei.

Mit einem Großaufgebot an Beamten wurde sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, die jedoch bis zum späten Abend erfolglos verlief. Das Opfer wurde durch die Schüsse schwer verletzt und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Der 35-Jährige zeigte sich der Polizei gegenüber nicht kooperativ. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Täter und Opfer kannten. Außerdem liegen Hinweise vor, dass das Opfer bereits im vergangenen Jahr in eine Messerstecherei verwickelt gewesen sein soll. Ob es Zusammenhänge gibt, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Schüsse in Hamm: Polizei fahndet nach dem Täter

Der Täter war zu Fuß unterwegs und wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,80 groß

schlank

trug eine dunkelblaue Jacke

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Tat um einen gezielten Angriff handelt und der Täter nicht aus einer psychischen Ausnahmesituation heraus gehandelt hat, so Hendrik Heine, Pressesprecher der Polizei Hamm.

