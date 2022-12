Mordverdacht: Polizei nimmt zwei Männer aus Hamm fest

Familienmitglied in Lübeck getötet?

+ © Daniel Bockwoldt/dpa Ermittler der Polizei stehen in Mölln hinter einem Mehrfamilienhaus am Zugang zu einem Garten. Dort wurde in einem Erdloch die vergrabene Leiche gefunden. © Daniel Bockwoldt/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Hanneken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Markus Hanneken schließen

Zwei Männer aus Hamm haben in Ratzeburg bei Lübeck offenbar einen 35-Jährigen getötet. Dieser soll ein seit Jahren vermisster Familienangehöriger sein. Jetzt wurde das mutmaßliche Täter-Duo in Hamm festgenommen.

Hamm/Lübeck - Ermittlungsrichter und eine Jugendrichterin am Amtsgericht Lübeck haben Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige aus Hamm erlassen. Der Haftbefehl gegen die 36 und 20 Jahre alten Männer erging am späten Mittwochabend (14. Dezember), wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Lübeck am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Den Hammern wird vorgeworfen, im Mai 2021 in Ratzeburg (die Stadt liegt zwischen Lübeck und Mölln) einen 35 Jahre alten Familienangehörigen getötet zu haben. Dieser Mann galt seit Juni 2021 als vermisst.

+ Polizisten arbeiten an dem Erdloch, in dem die Leiche gefunden wurde. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Montag 12. Dezember, wurde bei der Durchsuchung eines Grundstücks in Alt-Mölln sein „in Textilien eingewickelter“ Leichnam gefunden. Die nachfolgende Obduktion in der Rechtsmedizin habe Hinweise auf Fremdverschulden durch Gewalteinwirkung ergeben, heißt es. Körperliche Merkmale ließen den Schluss zu, dass es sich um den Vermissten handele.

Hinweise auf Hamm aus Kreis der Familie

Die Hinweise zum Leichenfundort wie auch zu den möglichen Tatverdächtigen erfolgten den Angaben zufolge aus dem Kreis der Familie des Toten. Nach intensiven Ermittlungen seien in den frühen Abendstunden des 13. Dezember Wohnräume in Hamm durchsucht worden. Die genannten Beschuldigten wurden dabei festgenommen; es handelt sich um den neuen Lebensgefährten der früheren Ehefrau des Toten und dessen früheren Schwager. Beide wurden von der Polizei unmittelbar nach Lübeck gebracht.



Am Mittwochabend wurden der ältere Tatverdächtige dem Haftrichter und der jüngere der Jugendrichterin am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Nur wenig später erging gegen die Hammer ein Haftbefehl; sie befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Wir erwarten weitere Informationen zum Thema im Lauf des Tages.

Derweil läuft mittlerweile der Prozess um tödliche Messerattacke an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Der Beschuldigte und die ersten Zeugen haben ausgesagt. Deutlich wurde dabei vor allem eins: Der 34-jährige Ex-Student der HSHL leidet an einer verfestigten Wahn-Erkrankung, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint.