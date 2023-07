Rechtsfehler: Urteil nach Mord im OLG-Park in Hamm überwiegend aufgehoben

BGH entscheidet

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Dortmund nach dem Mord im OLG-Park in Hamm vor knapp zwei Jahren in Teilen aufgehoben. Es muss neu verhandelt werden.

Hamm - Die Verteidiger des verurteilten 29-Jährigen hatten gegen die Entscheidung des Dortmunder Schwurgerichts vor gut einem Jahr Revision eingelegt. Mit Erfolg, wie jetzt bekannt wurde. Bereits am 28. Februar hat der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) das Urteil überwiegend aufgehoben. Entsprechende WA-Informationen bestätigte der BGH.

Mord im OLG-Park in Hamm: Verteidiger räumen Schuld des 29-Jährigen ein

Der 29-Jährige war Ende Juni 2022 zu 13 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden. Er schwieg zwar im gesamten Prozess, am Ende wurde aber auch von seinen Verteidigern nicht mehr bestritten, dass er für den Tod der damals 25-jährigen Hannah S. verantwortlich ist. Die halb entkleidete Leiche der jungen Frau war am 19. September 2021 am Ufer des OLG-Teichs in Hamm gefunden worden. Sie starb durch mehrere Messerstiche.

Anstatt ins Gefängnis kam der 29-Jährige nach dem Urteil in die Psychiatrie. Das Landgericht hatte wegen einer vermuteten Borderline-Störung eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt.

+ Kaum zu erkennen - aber auf der Klappe des Ordners vor dem Gesicht des Angeklagten steht tatsächlich „ES TUT MIR LEID“. © Martin von Braunschweig

Die Richter am Schwurgericht waren überdies davon überzeugt, dass er die 25-jährige Frau im September 2021 erstach, um sich sexuell zu befriedigen. „Nur das erklärt diese Tat“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Kelm während der Urteilsverkündung.

BGH: Begründung des Landgerichts „nicht rechtsfehlerfrei“

Daran, dass der 29-Jährige der Täter ist, rüttelt nun auch der BGH nicht. Wohl aber an der Motivlage und den Einschätzungen zur Schuldfähigkeit. Das Landgericht habe seine Annahmen hierzu nicht rechtsfehlerfrei begründet, erklärte der BGH seine Entscheidung.

Wo der Rechtsfehler lag, konnte ein BGH-Sprecher am Mittwoch auf WA-Nachfrage nicht erklären. Ihm liege die schriftliche Begründung des Beschlusses noch nicht vor, erklärte er.

Mord im OLG-Park in Hamm: Mann bleibt wohl weiter in der Psychiatrie

Obwohl das Urteil in Teilen aufgehoben worden ist, wird der 29-Jährige einer ersten Einschätzung nach wohl zunächst weiter in der Psychiatrie bleiben. Das erklärte eine Sprecherin des Landgerichts auf WA-Nachfrage.

Das ursprüngliche Urteil sei durch die eingelegte Revision ohnehin noch nicht rechtskräftig gewesen und der 29-Jährige deshalb bis jetzt auch nur vorläufig in der forensischen Klinik untergebracht worden - ähnlich einer U-Haft. Daher sei davon auszugehen, dass sich daran bis zu einer finalen Entscheidung des Gerichts auch nichts ändern werde.

Wo verbringt der 29-Jährige letztlich seine Haft?

Darauf, wie lange der 29-Jährige nicht frei kommt, könnte das Urteil des neuen Prozesses letztlich erheblichen Einfluss haben. Kommt die Kammer zum gleichen Ergebnis wie im ersten Prozess, wird der 29-Jährige erneut in einer Psychiatrie untergebracht. Dann kann der Aufenthalt dort auch die Haftdauer von 13 Jahren übersteigen.

Nach Ablauf der Freiheitsstrafe entscheiden die behandelnden Ärzte, ob der Mann aus der Klinik entlassen werden kann. Das geschieht erst, wenn man ihn nicht mehr für gefährlich hält.

Wird am Ende doch keine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, muss der 29-Jährige die restliche Haft im Gefängnis verbüßen - und käme danach voraussichtlich frei. Hat das Mordmerkmal der Befriedigung des Sexualtriebs keinen Bestand, könnte die Strafe sogar geringer ausfallen als zunächst entschieden.

Irritationen über Verzögerung beim BGH

Irritiert zeigte sich am Mittwoch Verteidiger Dennis Kocker darüber, dass der Beschluss des BGH zwar bereits im Februar gefallen ist, er allerdings erst jetzt - fünf Monate später - postalisch zugestellt wurde. Im Falle einer Unschuld, die hier eindeutig nicht vorliege, könne so eine Verzögerung fatal sein, so Kocker.

Der BGH erklärte auf WA-Nachfrage, dass die Zustellung eben erst erfolgen könne, nachdem die schriftlichen Gründe niedergelegt seien. „Zwischen dem Datum eines Beschlusses und der Herausgabe an die Verfahrensbeteiligten können durchaus mehrere Wochen oder auch einmal mehrere Monate liegen“, teilte ein Sprecher mit.

