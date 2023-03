„Zu klein“: Neue Straße erinnert an Bier statt an eine bedeutende Frau 

Ritterstraße in Hamm

Bisher Ritterstraße 28, bald Brauereistraße 2, 4 und 6: Ein Seitenzweig der Ritterstraße soll einen eigenen Namen bekommen.

Der Teil einer Straße in der Hammer Innenstadt erhält einen neuen Namen. Eigentlich sollen in solchen Fällen Frauennamen vergeben werden. Doch daraus wird nichts.

Hamm – Mit einem eigenen Straßennamen soll in der Altstadt künftig an die Brauereitradition in Hamm erinnert werden. Ein Abschnitt der Ritterstraße, der auf das Allee-Center zuführt, soll in Brauereistraße umbenannt werden, berichtet wa.de. Eigentlich sollen im Bezirk Mitte bevorzugt Frauen auf neue Straßenschilder kommen. In diesem Falle habe man anders entschieden, sagt Bezirksbürgermeisterin Stephanie Baranski. Der Straßenabschnitt sei einfach zu klein.

Die Ritterstraße selbst ist so alt wie die Stadt. Hier wohnten Ritter und weiteres Burgpersonal – daher der Name. Die Straße verläuft parallel zur Weststraße und zum Westenwall; die kleine Stichstraße zum Allee-Center gibt es erst seit den späten 1980er Jahren. Damals entstand dort der Halberstadt-Neubau, in dem sich heute die Stiftung Wittekindshof befindet.

Postalisches Problem: Die Straße war nur an einer Straße bebaut

Mit der Stichstraße war von Anfang an ein postalisches Problem verbunden. Bebaut war sie nur auf der westlichen Seiten. Und dort gab es keine eigenen Hausnummern. Die Gebäude gehörten zur Ritterstraße 28 (Wittekindshof) oder zum Westenwall 4, einem unscheinbaren Geschäftshaus.

Gut 30 Jahre lang hat das niemanden gestört. Doch da mit dem B-Tween nun auch die andere Seite der Stichstraße bebaut werden soll, sah die Feuerwehr Handlungsbedarf, wie aus Verwaltungsunterlagen hervorgeht: Die Hausnummern seien nicht eindeutig, der Abschnitt müsse umnummeriert werden, um im Fall der Fälle schnell zur richtigen Adresse fahren zu können.

Eigentlich sollen die Straßen nach Frauen heißen - weil die meisten nach wie vor Männernamen haben

Deshalb, so der Schluss der Verwaltung, sei es sinnvoll hier gleich einen neuen Straßennamen zu vergeben. Und dafür ist die Bezirksvertretung Mitte zuständig. Das Stadtbezirksparlament hat sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben, Straßen bevorzugt nach Frauen zu benennen – schließlich stehen auf fast allen Straßenschildern nach wie vor Männernamen.

Bei der Ritterstraße soll es nun trotzdem anders laufen. Man habe interfraktionell beraten, sagt Bezirksbürgermeisterin Stephanie Baranski. Und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Straße einfach zu klein sei, um eine verdiente Frau zu würdigen. Auf Vorschlag des Stadtarchivs habe man sich dann auf die „Brauereistraße“ geeinigt – schließlich sei damit ein historischer Bezug zur früheren Isenbeck-Brauerei gegeben. Bei der nächsten Straßenbenennung im Stadtbezirk werde aber sicher ein Frauenname ausgewählt.

Die Anlieger hatten Gelegenheit sich zu der Umbenennung zu äußern. Über das Ergebnis berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am Dienstag, 7. März, um 16.15 Uhr im Rathaus. Dann wird auch über den neuen Namen entschieden.