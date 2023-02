Millionenprojekt in Dortmund: Stadtbahn-Haltestellen von DSW21 werden erneuert

ÖPNV

In Dortmund profitieren Fahrgäste künftig von mehr Komfort in den Haltestellen der Stadtbahn. Ein Teil des nötigen Geldes kommt vom Land NRW.

Dortmund – Mehr als 9 Millionen Euro steckt das Land NRW in Projekte der Dortmunder Stadtwerke (DSW21). Unter anderem werden Stadtbahn-Haltestellen in Dortmund erneuert sowie neue Aufzüge und Rolltreppen installiert, wie RUHR24 erfuhr.

Millionenprojekt in Dortmund: 6 Stadtbahn-Haltestellen werden modernisiert

Insgesamt werden die Vorhaben von DSW21 noch deutlich mehr Geld kosten – mehr als 23 Millionen Euro. Da kommt die Förderung ganz recht. „Die restlichen 40 Prozent steuert DSW21 als Eigenanteil bei“, wie aus einer Mitteilung der Stadt Dortmund hervorgeht.

Diese Neuerungen erwarten Passagiere in Dortmund:

Erneuerung der unterirdischen Stadtbahnstadion Stadtgarten,

der Aufzugsanlagen in Kirchderne (U42),

(U42), am Westfalenpark (U45 / U49),

(U45 / U49), und an der Schützenstraße (U47 / U49).

(U47 / U49). Rolltreppen-Installation an der Willem-van-Vloten-Straße (U41)

(U41) und an der Haltestelle Scharnhorst-Zentrum (U42).

Land NRW investiert in Dortmunder ÖPNV – Stadtbahn und H-Bahn profitieren

„Das Land NRW gibt (…) ein wichtiges Signal und schiebt die Modernisierung unserer Infrastruktur kräftig an. Profitieren werden (…) vor allem unsere Fahrgäste“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Ulrich Jaeger. Weitere Förderanträge seien schon gestellt (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Bis 2031 sollen den 15 Stadtbahn-Unternehmen in NRW eine Milliarde Euro an Modernisierungsgeldern übergeben werden. In Dortmund fließen 2 Millionen in die H-Bahn, die bis 2030 Uni und BVB-Stadion verbinden soll, und insgesamt 96 Millionen in Projekte der DSW21. Mit dem Geld werden Haltestellen erneuert, aber auch Stellwerke modernisiert sowie Brücken, Strecken und Überwachungssystem aufgefrischt.

