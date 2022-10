Wochenende in NRW: Herbstfeste und Kürbisausstellungen in Köln und NRW

Freizeit-Tipps

Das Wochenendprogramm für den Herbst steht: Zahlreiche Herbstfeste und Kürbisausstellungen sind im Oktober und November in Köln und NRW geplant.

Köln – Auch in Köln und NRW ist der Herbst angekommen – und mit ihm die kürzeren Tage und niedrigen Temperaturen. Doch das ist kein Hindernis für einen entspannten, langen Herbstspaziergang. Dafür besonders geeignet sind die Herbstfeste im Oktober und November, unter anderem beim Krewelshofer Kürbisfest und dem Herbstfest auf dem Gertrudenhof. Dort dreht sich gerade alles um das Thema Kürbis: riesige Kürbisausstellungen, Kürbisschnitzen für Kinder und sogar ein Kürbiscafé mit Leckereien direkt vom Hof. Hier gibt es alle Infos zum Programm, Öffnungszeiten, Anfahrt und Preisen.

Größte Kürbisausstellung in NRW: Der Krewelshof in Mechernich

Ein Wochenend-Ausflug in die Eifel lohnt sich besonders in den Herbstmonaten. Dann kann man sich nämlich auf dem Krewelshof in Mechernich die größte Kürbisschau in NRW ansehen. Über 100.000 Kürbisse werden auf dem Hofgelände in Form von aufwändigen Waldbewohnern wie Fuchs, Hase oder Eichhörnchen ausgestellt. „Wundersame Waldwesen“ ist der Name der Kürbisschau 2022. Das Highlight des Krewelshofs ist und bleibt aber die Kürbispyramide, auch „Pumpkin Pyramide“ genannt. Die ist seit jeher ein beliebtes Fotomotiv. Auch auf Instagram zeigt der Krewelshof seine bunte Auswahl an Kürbis-Fotomotiven und bedankt sich für die zahlreichen Besucher in den letzten Wochen.

Kinder können sich wiederum auf das Kürbisschnitzen freuen und sich so schon mal auf Halloween (31. Oktober) einstimmen. Geschnitzt werden kann jeden Samstag im September und auch in den Herbstferien (4. Oktober bis 15. Oktober), am Standort Eifel und Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis). Am Sonntag, 23. Oktober 2022, findet dann von 14 bis 15 Uhr das Riesen-Kürbis schnitzen in der Eifel statt.

Ein weiteres Highlight für alle Kostüm-Fans: Am Samstag, 29. Oktober 2022, findet eine Halloween-Modenschau statt, bei der eine Jury das schaurigste und schönste Kostüm kürt. Auf den Gewinner wartet ein toller Preis.

Wo? Krewelshof 1, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen)

Krewelshof 1, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen) Öffnungszeiten? Seit dem 1. September 2022, täglich geöffnet von 11 bis 17:30 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Seit dem 1. September 2022, täglich geöffnet von 11 bis 17:30 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr Eintritt? Wochenende & Feiertage: 7 Euro, Eltern-Kind-Karte (2 Eltern, 2 Kinder): 22 Euro, Wochentage: 6 Euro, Eltern-Kind-Karte: 19 Euro

Wochenende & Feiertage: 7 Euro, Eltern-Kind-Karte (2 Eltern, 2 Kinder): 22 Euro, Wochentage: 6 Euro, Eltern-Kind-Karte: 19 Euro Anfahrt? RE22 bis Euskirchen Bahnhof, von da die Buslinie 808 bis „Mechernich Rwz“

Kürbisparadies und Streichelzoo: Der Gertrudenhof in Hürth

Wer noch das perfekte herbstliche Fotomotiv sucht, ist beim Gertrudenhof genau richtig. Auf dem Erlebnisbauernhof in Hürth gibt es seit dem 2. September 2022 unter anderem den großen Kürbismarkt, die beliebte Kürbispyramide und den sogenannten „Pumpkin Bay“ mit verschiedenen Kürbis-Hüpfburgen für Kinder. Stärken kann man sich im Kürbiscafé, in dem es rund um das bunte Gemüse geht.

Auf der Schlemmermeile im Hof findet man weitere herbstliche Leckereien, wie zum Beispiel Kürbissuppe, Kürbis-Flammkuchen und zum Nachtisch ein Kürbiseis. Neben heißen Getränken wird auch ein besonderer Kürbis-Secco angeboten. Zudem können dort sowohl Erwachsene als auch Kinder Alpakas, Pferde und auch Schafe im Gnadenhof-Streichelzoo besuchen und füttern.

Ein besonderes Highlight sind die Zauberer- und Hexennächte, bei denen sich Besucher sogar mit Hexen vor der Kürbispyramide fotografieren können. Kinder können wiederum Hexenbesen basteln und Kürbisse schnitzen. Auch wird eine Geisterschiff-Schaukel und Hüpfburgen aufgebaut. Der nächste und letzte Termin für die Hexennacht ist Samstag, 22. Oktober 2022, kündigt der Hof auf Instagram an.

Wo? Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis)

Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis) Öffnungszeiten Bauernmarktgelände : Montag bis Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr

: Montag bis Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr Öffnungszeiten Erlebnisgelände (Streichelzoo) : Täglich von 9:30 bis 18:30 Uhr

: Täglich von 9:30 bis 18:30 Uhr Eintritt? Bauernmarktgelände ist kostenlos, Erlebnisgelände: Wochentage 5,90 Euro & Wochenende 7,90 Euro (Nach 17 Uhr nur 3,90 Euro), online und vor Ort

Bauernmarktgelände ist kostenlos, Erlebnisgelände: Wochentage 5,90 Euro & Wochenende 7,90 Euro (Nach 17 Uhr nur 3,90 Euro), online und vor Ort Anfahrt? Mit der KVB-Linie 18 bis Efferen, von da mit der Buslinie 712 bis „Hürth Graf-Stauffenberg-Straße“

Kürbisschnitzen auf dem Gut Clarenhof

Auch auf dem Gut Clarenhof gibt es in der Herbstzeit viel zu entdecken: Neben den beliebten Kürbispyramiden geht es auch hier wieder ans Kürbisschnitzen. Kinder und Erwachsene können dann aus den Kürbissen, die frisch vom Feld geholt werden, lustige Grimassen schnitzen. Der Erlebnisbauernhof in Frechen hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Wo? Gut Clarenhof, 50226 Frechen (Rhein-Erft-Kreis)

Gut Clarenhof, 50226 Frechen (Rhein-Erft-Kreis) Wann? Täglich von 10 bis 17 Uhr (Termine müssen online gebucht werden)

Täglich von 10 bis 17 Uhr (Termine müssen online gebucht werden) Eintritt? 4,90 Euro pro Person

4,90 Euro pro Person Anfahrt? Mit der KVB-Linie 1 oder S19 bis Weiden West, von da circa 8 Minuten zu Fuß

Halloween auf Burg Satzvey

Am 29. und 31. Oktober verwandelt sich die mittelalterliche Burg Satzvey in ein schauriges Spektakel. Halloween-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten: Ein schauriger Fährmann begrüßt die Besucher am Burgsee, geisterhafte Händler verkaufen besondere Gegenstände und an jeder Ecke wird erschreckt. Im Gutshof erwartet die Gäste außerdem ein Programm auf der Bühne. Unter anderem sorgt die Fiddle-Folk Band Wunderfolk für herbstliche Klänge. Das Highlight: Die Aftershowparty im Geistersaal ab 21 Uhr – mit DJ und einem offenen Ende.

Wo? An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen)

An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen) Wann? Samstag, 29. Oktober und Montag, 31. Oktober 2022, ab 18 Uhr (Open End)

Samstag, 29. Oktober und Montag, 31. Oktober 2022, ab 18 Uhr (Open End) Eintritt? Erwachsene: Samstag 20 Euro und Montag 27 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) Samstag und Montag 12 Euro

Erwachsene: Samstag 20 Euro und Montag 27 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) Samstag und Montag 12 Euro Anfahrt? RE22 bis Mechernich Bahnhof, dann mit der RB24 bis Satzvey. Von da sind es circa 9 Minuten zu Fuß zur Burg.

Events und Veranstaltungen 2022 in Köln: Nicht nur Herbstfeste werden in Köln 2022 wieder gefeiert. Auch auf andere Events können sich die Kölnerinnen und Kölner wieder freuen. Ein Überblick über die Feste, Events und Veranstaltungen 2022 in Köln zeigt 24RHEIN im Überblick.

Das große Kürbisfest in Duisburg

Vom 28. bis zum 31. Oktober 2022 verwandelt sich die Duisburger Innenstadt zu einer bunten Feier. Das große Duisburger Kürbisfest findet wieder statt und die Besucherinnen und Besucher erwartet viel Programm. Neben Live-Musik und Kürbisschnitzen wird sich auch auf Halloween eingestimmt: Am Sonntag, 30. Oktober, findet ein Stadtrundgang durch das mittelalterliche Duisburg mit einer Hexe statt. Für das leibliche Wohl wird mit Spezialitäten wie Kürbissuppe, Reibekuchen, Crêpes, Flammkuchen und Glühwein gesorgt.

Wo? Duisburg Innenstadt

Duisburg Innenstadt Wann? Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober

Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober Öffnungszeiten? Freitag: 13 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 22 Uhr, Montag: 15 bis 22 Uhr

Freitag: 13 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 22 Uhr, Montag: 15 bis 22 Uhr Eintritt? Frei

Frei Anfahrt? RE2

Herbstfeste in NRW im Oktober – Auswahl

Halloween auf Burg Satzvey : Samstag, 29. Oktober und Montag, 31. Oktober 2022

: Samstag, 29. Oktober und Montag, 31. Oktober 2022 Duisburger Kürbisfest : Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022

: Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022 Herbstkirmes in Köln-Deutz: Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 6. November 2022

Herbstfeste 2022 in NRW – vergangene Veranstaltungen

Krewelshofer Kürbisfest (Mechernich): seit Donnerstag, 1. September 2022

Herbstfest auf dem Gertrudenhof (Hürth): seit Freitag, 2. September 2022

Herbstfest im Kloster Kamp (Kreis Wesel): Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September 2022

Apfel- und Gartenfest auf dem Gartenhof Becker (Pulheim): Samstag, 17. bis Sonntag, 18. September 2022

Apfelfest auf Hof Schumacher (Erftstadt): Samstag, 24. bis Sonntag, 25. September 2022

Herbst- und Musikfest in Rath/Heumar: Samstag, 24. bis Sonntag, 25. September 2022

Schlossherbst auf Schloss Dyck (Rhein-Kreis-Neuss): Freitag, 30. September bis Sonntag, 9. Oktober

Herbstmarkt auf Burg Satzvey (Mechernich): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich (Rösrath): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Paffendorf (Bergheim): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstpartie auf der Burg Trips (Geilenkirchen): Samstag, 1. bis Montag, 3. Oktober

Apfeltag im Brückenkopf-Park (Jülich): Sonntag, 2. Oktober

Herbstzauber in Krefeld: Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Oktober

Opladener Herbstmarkt: Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof in Leichlingen: Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstmarkt auf dem Rittergut Birkhof in Korschenbroich: Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstmarkt in Frechen: Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstlicher Schlosszauber auf Schloss Morsbroich in Leverkusen: Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Oktober

Herbstmarkt in Düren: Sonntag, 23. Oktober

(spo)

