24-Jähriger geht mit Messer auf drei Männer los - Großfahndung in Hagen

Angriffe in der Innenstadt

Drei Männer wurden binnen zwei Stunden in Hagen durch Messer-Angriffe verletzt. Ihre Täter-Beschreibungen deckten sich. Die Polizei startete eine Großfahndung.

Hagen - Ein Mann, ein Messer, drei Opfer: Die Polizei hat nach einer Großfahndung in der Innenstadt von Hagen einen 24-Jährigen gefasst, der am späten Freitagabend (10. Februar) an unterschiedlichen Stellen der NRW-Großstadt drei Männer angegriffen und verletzt hatte. Sein Motiv ist unklar.

Stadt Hagen Höhe 106 m Bevölkerung 188.713 (Stand 31.12.2021)

Hagen/NRW: Mann geht mit Messer auf drei Opfer los

Es begann damit, dass ein 25-Jähriger gegen 22.15 Uhr zur Polizeiwache in der Innenstadt kam und sagte, dass ihn ein Mann am Graf-von-Galen-Ring in Bahnhofsnähe mit einem Messer am Oberschenkel verletzt habe. Während die Beamten den leicht Verletzten medizinisch erstversorgten, leiteten Kollegen die Fahndung nach dem Täter ein, schreibt wa.de.

Etwa eine Stunde später wurde ein 19-jähriger Mann in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort ebenfalls mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Die Beschreibung des Täters deckte sich, wie die Polizei Hagen in einer Mitteilung schreibt, mit der des ersten Verletzten.

Bei der Polizei Hagen schrillten die Alarmglocken. Erst recht, als kurze Zeit später bekannt wurde, dass es noch ein drittes Messer-Opfer (28) gab, das gerade in einem nahegelegenen Krankenhaus wegen einer Wunde am Oberschenkel behandelt wurde. Auch seine Beschreibung des Täters passte zu den anderen.

Hagen/NRW: Großfahndung nach Täter in der Innenstadt

Die Polizei Hagen startete mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen benachbarter Polizeibehörden eine Großfahndung nach dem Messer-Angreifer - mit Erfolg. Die Polizisten schnappten den 24-jährigen Tatverdächtigen gegen 1 Uhr am Bergischen Ring, wo er eine Stunde zuvor sein drittes Opfer verletzt hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ein mögliches Motiv des 24-Jährigen war zunächst nicht bekannt. Bei keinem der drei Angegriffenen bestand aufgrund der Verletzungen Lebensgefahr. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden.

Rubriklistenbild: © Ingo Wagner/dpa