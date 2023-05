Sprengstoff-Alarm: Großer Polizei-Einsatz im Cinestar in Hagen

Kino-Komplex geräumt

Großer Polizei-Einsatz am Dienstagabend in Hagen: Das Cinestar-Kino wurde geräumt und abgesperrt. Die Rede ist von einer Gefährdungslage.

Hagen - In der Innenstadt von Hagen läuft am späten Dienstagabend (9. Mai) ein großer Polizei-Einsatz. Schwer bewaffnete Polizisten einer Hundertschaft sind rund um das Cinestar zu sehen, wie wa.de berichtet. Grund für deren massive Präsenz am Multiplexkino ist nach Angaben eines Polizeisprechers eine „mögliche Gefährdungslage durch eine verdächtige Person“. Auch Sprengstoffspürhunde sind vor Ort.

Stadt Hagen Bevölkerung 188.814 (2019) Bundesland Nordrein-Westfalen

Sprengstoff-Alarm im Cinestar: Großer Polizei-Einsatz in Hagen

Der zentrumsnahe Gebäudekomplex in der NRW-Großstadt wurde am Abend geräumt und weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Einsatzkräfte kontrollieren den Bereich. Im Cinestar „laufen polizeiliche Maßnahmen“, sagte ein Polizeisprecher.

In einem gegen 21 Uhr abgesetzten Twitter-Eintrag der Polizei Hagen heißt es, dass für die Anwohner keine Gefahr bestehe. Zu genaueren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie rechnete am Abend mit einem möglicherweise über Stunden dauernden Einsatz.

Eilmeldung



Aktuell findet ein größerer Polizeieinsatz im Bereich der Springe statt. Wir ermitteln wegen einer möglichen Gefährdungslage durch eine verdächtige männliche Person. Es besteht keine Gefahr für Anwohner! #Polizei #Hagen #110vierundzwanzigsieben pic.twitter.com/Tv09iZCVvK — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) May 9, 2023

Das Cinestar-Kino liegt an einem großen Marktplatz und direkt neben der Volme, aus der im Januar 2023 eine Leiche geborgen wurde. Nach Informationen der Westfalenpost ist der Bereich rund um die Johanniskirche und neben dem Kino abgesperrt. Auch eine Zufahrt zur Tiefgarage, die sich unter dem Kino befindet, sei demnach derzeit nicht möglich. Polizisten hätten zum Teil Taschen von Passanten durchsucht.

