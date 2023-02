Frau stirbt bei Wohnungsbrand - sie wurde noch aus den Flammen gerettet

In Hagen

Bei einem Wohnungsbrand in Hagen starb eine 59-Jährige.

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Hagen in Nordrhein-Westfalen ist eine 59-Jährige gestorben. Sie wurde zuvor noch aus den Flammen gerettet.

Hagen - Zwar hatten Nachbarn schnell reagiert und in die Einsatzkräfte informiert. Dessen Hilfe jedoch kam zu spät. In Hagen-Eilpe ist es am Sonntagmorgen, 12. Februar 2023, zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei ist die 59-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen.

Hagen: 59-jährige Frau stirbt bei Brand in Erdgeschosswohnung

Nachbarn aus dem Haus hatten um 8.25 Uhr Rauch und den ausgelösten Rauchmelder in der Erdgeschoss-Wohnung gehört und die Rettungskräfte verständigt. Die Rettungskräfte konnten die bewusstlose Frau, die alleine in der Wohnung lebte, zunächst aus der verqualmten Wohnung retten. Trotz Reanimation durch den Notarzt starb die Frau jedoch noch vor Ort. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr hatte den Brand, der sich auf die Wohnung der Frau beschränkte, schnell unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

