Hafen in Münster verändert sich – Stadtplaner hat viel vor

Stadtentwicklung

+ © Guido Kirchner/dpa Der Hafen in Münster wird weiter ausgebaut. © Guido Kirchner/dpa

Der Hafen in Münster verändert sich und wächst weiter. Der Chef-Stadtplaner hat konkrete Vorstellungen. Die Pläne werden nach und nach umgesetzt.

Münster – Der Hafen in Münster (NRW) ist ein beliebtes Viertel. Restaurant gibt es hier, kulturelle Vielfalt und immer mehr Unternehmen siedeln sich dort an. Das Gebiet soll weiter wachsen. Chef-Stadtplaner Christopher Festersen spricht dabei im Gespräch mit wa.de von einer „Dekadenaufgabe“. Die Pläne für den Hafen in Münster werden nach und nach umgesetzt.

Lesen Sie auch Münster baut den Hafen weiter aus – „aus einem Dornröschenschlaf wachgeküsst“ Münster baut den Hafen weiter aus – „aus einem Dornröschenschlaf wachgeküsst“

„Der gesamte Hafenbereich hat ein großes Entwicklungspotenzial und ist ein Schwerpunkt für uns bei der gesamten Stadtentwicklung“, erklärt Christopher Festersen, der das Stadtplanungsamt Münster leitet, zudem. Münster, wo ein Café einen beliebten Standort verlassen wird, hat also noch viel vor.