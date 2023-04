An neuer Dortmunder Hafen-Promenade steht das nächste Gebäude

Speicherstraße

Im neuen Dortmunder Hafen-Quartier an der Speicherstraße ist das nächste Gebäude fertig. Ein weltweit einmaliges Projekt wird neuer Mieter.

Dortmund – Das neue Dortmunder Hafen-Quartier an der Speicherstraße nimmt weiter Form an. Jetzt ist das nächste Gebäude an der Promenade fertig. RUHR24 erklärt, was Besucher dort erwartet.

Neues Hafen-Quartier in Dortmund hat nächstes Gebäude fertiggestellt

An der Hausnummer 17 siedelt sich ein prominenter Mieter an: das Theater Dortmund. Es folgt damit dem Fraunhofer-Institut an den Hafen, das sich bereits im Frühherbst 2022 dort angesiedelt hatte.

Das Theater Dortmund bringt im neuen Gebäude am Hafen seine Akademie für Theater und Digitalität unter. Die Sparte forscht an digitalen Technologien fürs Theater und bildet in diesem Bereich aus. Zudem bietet die Akademie Beratung für Institutionen und Künstler. Das Theater selbst bezeichnet das Projekt als „weltweit einzigartig“.

Akademie für Theater und Digitalität lässt sich am Hafen in Dortmund nieder

In diesen Feldern wird in der Akademie für Theater und Digitalität geforscht:

Augmented und Virtual Reality

Motion Capturing (digitales Verfahren, um menschliche Bewegung zu erfassen und digital wiederzugeben)

3D-gedruckte Kostüme

Künstliche Intelligenz

Highlight des Gebäudes: ein kleiner Wald mit 30 Bäumen auf der Dachterrasse.

Jetzt kann der Umzug für die Theater-Sparte beginnen, am 26. August ist dann Auftakt für die neue Spielzeit. Dann können Besucherinnen und Besucher das Gebäude auch von Innen begutachten. Die offizielle Eröffnung findet erst im September statt. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Akademie für Theater und Digitalität forscht am Hafen Dortmund

Diese Räume gibt es in der neuen Akademie für Theater und Digitalität künftig:

Sieben unterschiedlich große Forschungslabore von 60 bis 220 Quadratmetern Grundfläche und Höhen von 3,05 Meter bis 9 Meter

Motion Tracking und Greenscreen-Lab

Ein Video- und Audiostudio

Eine Werkstatt mit Plotter, Laser-Cutter, Nassbereich, Werkbank, Lötstation und ähnlichen Notwendigkeiten

Räumlichkeiten für Seminare und Workshops

Zum Hintergrund: Neben dem neuen digitalen Zentrum der Stadt – eine Art „Silicon Valley“ des Ruhrgebiets – mit vielen Arbeitsplätzen entsteht im neuen Dortmunder Hafen-Quartier in den kommenden Jahren auch ein kleines Ausgehviertel mit Gastronomie und Flächen zum Spazieren und Verweilen.

Promenade am Hafen Dortmund bereits seit 2022 fertig

Bereits im Spätsommer 2022 eröffnet wurde die Flaniermeile an der Speicherstraße entlang des Wassers. Die Stadt Dortmund ließ hier Elemente aus der Vergangenheit stehen oder platzierte sie entlang des Boulevards – etwa Eisenbahnflachwagen und Container, die als Sonnendecks dienen sollen. Auch das historische, aber aufbereitete Kopfsteinpflaster wurde erhalten.

