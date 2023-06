Dortmunder Hafen verliert beliebte Institution: „Kapitel endet vorläufig“

„Biergarten mit Hafenkulisse“

Eine seit Jahren aufstrebende Dortmunder Brauerei schließt einen ihrer vier Standorte. Die „herrliche Wasser-Location“ am Hafen ist bereits verschwunden.

Dortmund – Bei diesen Angeboten können Bierliebhaber schnell den Überblick verlieren: Die Dortmunder Bergmann Brauerei war 2022 an gleich vier Standorten vertreten. Auch 2023 fließt das beliebte Bier in Strömen. Im Sommer müssen Dortmunder allerdings auf eine Location verzichten. Wie RUHR24 erfuhr, bleibt der Hafenausschank am Dortmund-Ems-Kanal dauerhaft geschlossen – aber es gibt Hoffnung.

„Kapitel endet vorläufig“: Bergmann Brauerei schließt Ausschank am Hafen

Der sogenannte Hafenausschank öffnete vor zwei Jahren in der Speicherstraße in Dortmund. Dabei teilten sich die Bergmann Brauerei und der Biergarten „Umschlagplatz“ eine Fläche am Dortmund-Ems-Kanal. In unmittelbarer Nähe zum Wasser können Besucher hier entspannen und Kaltgetränke genießen. Im Juni 2023 ist der Container, aus dem das Bier verkauft wurde, aber bereits verschwunden. Warum?

Vor zwei Jahren öffnete der Bergmann Ausschank am Dortmunder Hafen. Im Juni 2023 ist der Bergmann Container aus dem Bier verkauft wurde bereits verschwunden.

Laut Laura Gögel von der Bergmann Brauerei habe es sich von Anfang an nur um einen temporären Ausschank für den Zeitraum von zwei Jahren gehandelt. „Dieses Kapitel wird nun vorläufig enden“, sagt sie im Gespräch mit RUHR24. Dabei sei Bergmann selbst fest im Dortmunder Hafen verwurzelt. „Unsere erste Brauerei entstand dort 2009. Es war und ist uns eine große Freude, Teil der Entwicklung des Hafens zu sein“, sagt Gögel. Deshalb sei ein weiteres Engagement am Hafen nicht ausgeschlossen.

Bergmann Brauerei will dauerhaften Standort am Dortmunder Hafen

Obwohl die Dortmunder Brauerei weiterhin an drei Standorten vertreten ist (Stehbierhalle auf Phönix-West, Kiosk am Hohen Wall und Ausschank am Phönix See) dürften viele Dortmunder wegen der Schließung enttäuscht sein. Auf Google beschreiben Besucher den Hafenausschank unter anderem als „herrliche Location am Wasser“ oder als „Biergarten im Strand-Style mit Hafenkulisse“.

Trotz des Verlustes der Institution am Hafen gibt es für Bierliebhaber und Bergmann-Fans aber Hoffnung. Laura Gögel sagt: „Wir betrachten gespannt die weitere Entwicklung im Hafen und haben großes Interesse, uns im Dortmunder Hafen dauerhaft und mit einem festen Standort zu engagieren.“ (Mehr News aus Dortmund bei RUHR24)

Der Bergmann Hafenausschank teilte sich eine Fläche mit dem Umschlagplatz in Dortmund. Besucher konnten in unmittelbarer Nähe zum Kanal entspannen und Getränke genießen.

In der Zwischenzeit können Dortmunder ihren Durst auch an den anderen Wasser-Cafés stillen. RUHR24 gab zuletzt drei sonnige Geheimtipps für Dortmund.

