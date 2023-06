Großkreutz bietet in seiner Eisdiele in Dortmund BVB-Eis an

Facebook

Die neue Eisdiele von Ex-BVB-Profi Großkreutz soll noch im Sommer in Dortmund eröffnen. Auch ein schwarz-gelbes Eis für Fans könnte dabei sein.

Dortmund – Nach seiner sportlichen Karriere widmet sich Kevin Großkreutz einer kulinarischen Laufbahn. Das dürfte mittlerweile in Dortmund angekommen sein. Neben dem „Mit Schmackes“ in Dortmund betreibt der Ex-Fußballprofi künftig auch die Filiale einer Kölner Eiskette – gemeinsam mit Lukas Podolski. Denn das Unternehmen des Ex-Kölner-Profis „Icecream-United“ kommt jetzt auch nach Dortmund. Da darf ein BVB-Eis natürlich nicht fehlen, wie RUHR24 erfuhr.

Großkreutz eröffnet gemeinsam mit Podolski Eisdiele in Dortmund: Eis für BVB-Fans

Schließlich sind die zwei Filialen der Eisdiele in Köln vor allem auf den 1. FC ausgelegt. Angeboten werden unter anderem ein Poldi-Sandwich und ein „Effzeh-Becher“ mit Vanille und Erdbeereis. Sportlich wird es auch beim „Elfmeter“ einem Eisbecher für Kinder mit Vanille und Schoko.

Nun postete Icecream-United schon ein erstes BVB-Schmankerl auf Instagram. Zusehen ist eine schwarze Waffel mit goldgelbem Mangoeis. Schwarz-Gelb wie Großkreutz Ex-Verein: der BVB (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Ob es in der Eisdiele an der Lindemannstraße in Dortmund, die im Sommer eröffnen soll, auch einen BVB-Becher mit Schoko- und Mangoeis geben wird, oder das Poldi-Sandwich in Dortmund vielleicht zum Großkreutz-Sandwich werden könnte, ist bisher nicht bekannt.

Rubriklistenbild: © Kirchner-Media/ F. Anthea Schaap/ Imago/ Collage: RUHR24