Großeinsatz der Polizei in Essen: Mann droht Flüssigkeit in Haus anzuzünden – SEK vor Ort

Mehrfamilienhaus wird geräumt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz in Essen-Katernberg. Ein Mann hat in einem Mehrfamilienhaus eine unbekannte Flüssigkeit verschüttet und gedroht, diese zu entzünden.

Essen – Die Polizei in Essen befindet sich gerade an der Huestraße im Stadtteil Katernberg, an der Grenze zu Schonnebeck im Großeinsatz. Dort hatte eine Gerichtsvollzieherin am Mittwochvormittag einen Beschluss bei einem Anwohner vollstrecken wollen. Der Mann soll darauf aggressiv reagiert und eine bislang unbekannte Flüssigkeit im Hausflur eines Mehrfamilienhauses verschüttet haben, berichtet ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von wa.de von Ippen.Media. Der Mann droht offenbar damit, die Flüssigkeit zu entzünden.

Gerichtsvollzieherin sollte Beschluss vollstrecken – Mann rastet aus

„Die Gerichtsvollzieherin alarmierte um 10:20 Uhr die Polizei und bat um Hilfe“, so der Polizeisprecher weiter. Aktuell ist die Polizei mit starken Kräften vor Ort und räumt sicherheitshalber das Mehrfamilienhaus. Der Mann befinde sich derzeit noch in seiner Wohnung, erklärt der Sprecher. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, ist momentan noch nicht bekannt. Nach Angaben von Radio Essen soll es sich um einen 46-Jährigen handeln.

+ Die Polizei hat die Huestraße in Essen komplett gesperrt (Symbolbild). © Tim Oelbermann/Imago

Die Polizei hat die Huestraße komplett gesperrt. Inzwischen sind auch Spezialkräfte der Polizei eingetroffen und sondieren die Lage. Auch die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Gerichtsvollzieherin befindet sich in Sicherheit. Sie werde aktuell von der Polizei zum Vorfall befragt, berichten die Einsatzkräfte auf Twitter.

Huestraße in Essen Die Huestraße in Essen liegt im Nordosten der Stadt und verläuft zu Teilen sowohl durch die Stadtteile Schonnebeck als auch Katernberg.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Ereignisse in Ratingen (NRW) am 11. Mai. Damals eskalierte ein Routineeinsatz in einem Hochhaus. Ein Mann überschüttete Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit Benzin und entzündete die Flüssigkeit. Es kam zu einer Explosion. 35 Menschen wurden an dem Tag verletzt. Drei Einsatzkräfte schweben immer noch in Lebensgefahr.

Weitere Informationen folgen.

Rubriklistenbild: © Tim Oelbermann/Imago