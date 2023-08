Großbrand in Leverkusen – NINA-Warnung aktiv

Feuerwehr im Einsatz

+ © Rupert Oberhäuser/Imago Aktuell ist die Feuerwehr in Leverkusen wegen eines Großbrands im Einsatz (Symbolfoto). © Rupert Oberhäuser/Imago

In Leverkusen kommt es aktuell zu einem großen Brand. Anwohner sollen laut NINA-Warn-App Fenster und Türen geschlossen halten

Leverkusen – Aktuell kommt es zu einem größeren Brand in einem Gewerbetrieb in Leverkusen. Menschen in der Region werden durch eine Warnung auf der NINA-Warn-App vor dem Brand gewarnt. Anwohner sollen laut Feuerwehr Fenster und Türen geschlossen halten.

Brand in Leverkusen: Anwohner sollen Gebiet meiden und sich zur Lage informieren

Durch den Brand besteht laut Feuerwehr aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Menschen im von der Warnung betroffenen Gebiet sollen dennoch ihr Verhalten anpassen. So sollen sich die Menschen laut Feuerwehr verhalten:

Betroffenes Gebiet meiden

Fenster und Türen geschlossen halten

Lüftungsanlagen und Klimaanlagen abschalten

Medien nutzen, um sich zu informieren

Weitere Infos folgen in Kürze....