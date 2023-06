Feuer

+ © Hüttenbrink Bei Westfalenstahl in Wickede (Ruhr) ist ein Feuer ausgebrochen. © Hüttenbrink

In Wickede (Ruhr) läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehren aus dem Kreis Soest. Eine dicke Rauchsäule hängt über dem Westfalenstahl-Gelände. Explosionen sind zu hören.

Update vom 23. Juni, 21.37 Uhr: Immer mehr Einsatzkräfte rücken am Werksgelände an – aber auch zahlreiche Schaulustigen haben sich in der Nähe der Rauchsäule eingefunden und beobachten den Einsatz auf dem Westfalenstahl-Gelände. Mittlerweile gibt es sogar eine offizielle Warnung.

So wird die Wickeder Bevölkerung auch über die Nina-Warnapp vor den Rauchgasen gewarnt. Fenster und Türen sollten im betroffenen Bereich unbedingt geschlossen, Klimaanlagen abgeschaltet werden. „Helfen Sie Ihren Mitmenschen und informieren Sie diese“, heißt es. Die Notrufnummern sollten ausschließlich für Notfälle genutzt werden, appelliert die Rettungsleitstelle.

+ Immer mehr Einsatzkräfte und Schaulustige versammeln sich bei Westfalenstahl in Wickede. © Hüttenbrink

Großbrand in Wickede: Dicke Rauchsäule über Westfalenstahl-Gelände

Erstmeldung: Wickede – Die Feuerwehr im Kreis Soest (NRW) befindet sich aktuell in einem Großeinsatz: Auf dem Gelände von Westfalenstahl in Wickede (Ruhr) ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehren aus Wickede und den umliegenden Ortschaften sind zum Werk geeilt, aus dem seit kurz nach 21 Uhr am Freitagabend dicke schwarze Qualmwolken dringen. Dem Vernehmen nach hat der Brand einer Maschine auch noch auf das Gebäude übergegriffen.

Brand bei Westfalenstahl in Wickede (Ruhr): Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort

„Eine Anlage steht in Flammen. Die Feuerwehr aus dem Kreis Soest ist mit einem Großaufgebot vor Ort und erhält dabei Unterstützung aus den umliegenden Kommunen“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von soester-anzeiger.de. Zur Stunden beginnen die Löscharbeiten, die Einsatzkräfte müssen sich aber noch ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Vereinzelt hört man das Geräusch von Explosionen aus dem Gebäude, vermutlich durch explodierende Gasflaschen, wie unser Reporter vor Ort berichtet. Glücklicherweise zieht der dunkle Qualm in Richtung nicht bewohnter Gebiete des Echthausen Waldes. Die dunkle Farbe der dichten Qualmwolken stammt vermutlich vom Verbrennungsvorgang der beim Produktionsprozess genutzter Emulsionen. Ob eine Gefahr für die Bevölkerung besteht, ist noch nicht klar.

Wir berichten weiter.

In Ennepetal-Voerde ist es außerdem am Freitag (23. Juni) zu einem Brand gekommen. Auch die Warnapp „Nina“ hatte angeschlagen.