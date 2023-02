Görtz schließt Filiale in Dortmund – Standort am Westenhellweg bleibt aber

Schuhhändler insolvent

Nachdem das Aus für eine Görtz-Filiale in Dortmund besiegelt ist, gibt es Hoffnung für den zweiten Standort. Ein Investor ist gefunden.

Dortmund – Es war ein Donnerschlag, als Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass das Schuhhandelsunternehmen Görtz Insolvenz anmelden muss. Schnell war klar: Für den Dortmunder Standort des jungen Ablegers Görtz 17 kommt jede Hilfe zu spät. Die Görtz-Filiale mitten in der Dortmunder Innenstadt ist geschlossen. Für den anderen Standort gibt es jetzt Hoffnung, wie RUHR24 erfuhr.

Aus für 80 Görtz Filialen – Hoffnung für den Standort in Dortmund

Fast 150 Jahre lang gibt es das Traditionsunternehmen Görtz nun schon. Aktuell befindet sich der Schuhhändler allerdings in keiner besonders guten Situation. Wegen des Insolvenzverfahrens schließen etwa die Hälfte aller Standorte. Für die restlichen etwa 80 Filialen gibt es nun aber einen Lichtblick.

Ein Investor ist gefunden und will nun den Weg raus aus der Negativ-Spirale ebnen. „Das Unternehmen nähert sich in großen Schritten dem Ziel eines erfolgreichen Abschlusses der Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung“, heißt es in einer Pressemitteilung von Görtz (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Görtz hatte ein Schutzschirmverfahren mit Sanierung in Eigenverwaltung gestartet. Das bedeutet vereinfacht: Das Unternehmen verwaltet sich weiter selbst und legt frühzeitig einen Insolvenzplan vor, um das Unternehmen schnellstmöglich zu sanieren.

Hoffnung für Görtz-Filiale in Dortmund – Rettungsschirm für verbleibende Standorte

Nach intensiven Gesprächen habe man sich nun für einen Hamburger Investor entschieden. Alles sei schon in die Wege geleitet und die Belegschaft informiert. Die Sanierungspläne würden schon bald auch dem Gericht vorliegen. Die Geschäftsführung werde sich laut Unternehmensmitteilung mit dem neuen Investor nicht ändern.

Was bedeutet das aber nun für die verbleibende Görtz-Filiale am Westenhellweg 55 bis 57 in Dortmund? Erst einmal Hoffnung. Denn wie ein Unternehmenssprecher gegenüber RUHR24 bestätigt, gehört der verbleibende Standort in Dortmund zu den 80 Filialen in Deutschland und Österreich, die erstmal erhalten bleiben. Auch ein anderes Schuhgeschäft in Dortmund ist insolvent und vom Görtz-Schicksal bedroht.

Görtz-Filiale am Westenhellweg in Dortmund bleibt bestehen

Per Mail heißt es aus der Pressestelle von Görtz auf Nachfrage von RUHR24:

„Mit dem Einstieg eines Investors hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein im Sanierungsprozess erreicht. Das ist eine gute Nachricht für Kunden und Mitarbeiter von Görtz. Eine weitere gute Nachricht ist die, dass Görtz in Dortmund bleiben wird: Die Görtz Filiale im Westhellenweg 55-57 bleibt bestehen. Die Görtz 17 Filiale im Westhellenweg 86-88 mussten wir leider im Rahmen des Sanierungsverfahrens letzte Woche (KW 7) schließen“.

Görtz muss 80 Standorte in Österreich und Deutschland schließen. Hoffnung gibt es nun für eine Filiale in Dortmund (Symbolbild).

Görtz wandelt sich zum Onlinehandel – Standort in Dortmund bleibt

In Zukunft will der Schuhhändler Görtz wohl vermehrt auf den Online-Handel und ein breiteres Sortiment setzen. Das „Unternehmen Görtz hat sich vom klassischen Einzelhändler zur Omnichannel-Handelsplattform für Schuhe und Fashion entwickelt“, geht aus der Unternehmensmitteilung hervor.

Auch in der Mail an RUHR24 ist der Wandel des Unternehmens Görtz Thema: „Die Marke hat viel Potenzial und befindet sich in der Transformation vom Filialisten zum Omnichannel-Händler. Der Umsatz des Onlinegeschäfts ist in jüngster Zeit signifikant auf etwa 40 Prozent des Gesamtumsatzes angewachsen“, heißt es hier. Man sei überzeugt, Görtz so zu retten. Ob das klappt, bleibt abzuwarten.

