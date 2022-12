Gefährliches Glatteis sorgt für Unfälle – viele Menschen stürzen und verletzen sich heftig

Amtliche Warnung

Glatteis in NRW: Spiegelglatte Straßen sorgten auch für viele Unfälle von Fußgängern.

Am Montagmorgen gab es in Deutschland und ganz NRW zahlreiche Glatteis-Unfälle. Die gefrorenen Straßen sind nach Regenschauern spiegelglatt. Besonders dramatisch endete ein Unfall in Niedersachsen.

Die Straßen sind am Montagmorgen spiegelglatt

Zahlreiche Unfälle in NRW

Viele Verletzte nach Stürzen auf Gehwegen

Köln – Das plötzlich auftretende Glatteis hat schon in der Nacht zu Montag für viele Unfälle in Deutschland und NRW gesorgt. Eisregen und gefrierender Regen sorgte auf dem frostigen Boden für spiegelglatte Straßen. In mehreren NRW-Städten fiel deshalb sogar die Schule aus. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits im Vorfeld eindringlich gewarnt, Wetterexperte Dominik Jung riet gar von Autofahren ab: „Bleiben Sie, wenn möglich, heute daheim, machen Sie Homeoffice. Besonders Gehwege und Seitenstraßen sind lebensgefährliche Rutschbahnen.“

Streuwagen stürzt um – zahlreiche Unfälle im Märkischen Kreis

Update vom 19. Dezember, 9.12 Uhr: Besonders viele Unfälle wegen Glatteis gab es im Märkischen Kreis. „Die Warnungen der Wetterdienste haben sich leider bewahrheitet“, heißt es bei der Polizei. Betroffene hätten teilweise längere Zeit warten müssen, bis die Polizei alle Unfälle aufnehmen konnte. Zwischen Sonntagnacht und 8 Uhr am Montagmorgen gab es rund 20 Unfälle, die sich auf Straßenglätte zurückführen ließen, teilt die Polizei mit.

Sogar einen Streuwagen erwischte es: Der Wagen stürzte auf der Werkshagener Straße in Meinerzhagen um, der Fahrer wurde verletzt. Die Einsatzkräfte hatten erhebliche Schwierigkeiten bei der Bergung des Fahrzeugs, der Streuwagen konnte bis jetzt nicht wieder aufrecht gestellt werden.

Weitere Unfälle im Märkischen Kreis:

Gegen 4 Uhr rutschte ein Auto in Meinerzhagen gegen Mülltonnen. Beim Aussteigen rutschte der Fahrer aus und verletzte sich.

Gegen 1:30 Uhr rutschte ein Wagen in Altena an der Nettestraße gegen einen Stromanschlusskasten der Telekom. Schaden: etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr sicherte den Stromkasten notdürftig. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Gegen 4.20 Uhr rutschte ein Auto auf der Elsa-Brandström-Straße in ein geparktes Fahrzeug.

In Altena-Dahle kam ein Auto sofort nach dem Losfahren gegen 6.20 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Schaden: etwa 2000 Euro.

Am Wagnerring in Halver schlitterte ein Wagen in zwei geparkte Fahrzeuge. Gegen 4.20 Uhr rutschte ein weiterer Pkw an der Hermann-Köhler-Straße ebenfalls in einen geparkten Wagen.

Dreister Vorfall in Lüdenscheid: Gegen 7:30 Uhr fand ein Autofahrer am Dulmecker Weg einen Zettel an seinem Fahrzeug – darauf lediglich das Wort: „Unfall“. Offenbar hatte jemand seinen Wagen hinten angefahren. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht.

Zahlreiche weitere Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge und querstehende Lkw behindern im ganzen Kreis und vor allem in Lüdenscheid immer wieder den Verkehr.

Glatteis: Viele Menschen verletzten sich nach Stürzen

Update vom 19. Dezember 2022, 8.35 Uhr: Nicht nur auf Straßen und Autobahnen kam es zu Unfällen. Viele Menschen verletzten sich teils heftig nach Stürzen auf Gehwegen. In Bonn etwa gab es nach Auskunft der Feuerwehr allein bis zum frühen Morgen 24 chirurgischen Notfälle, weil Menschen auf dem glatten Untergrund ausgerutscht waren.

Die extreme Glätte erschwerte auch die Arbeit der Rettungskräte: „In einem Fall wurde ein Patient in einer Schleifkorbtrage gelagert, um ihn dann über die eisbedeckten Wege vom Haus zum Rettungswagen zu schieben. Ein Transport mit einer konventionellen Trage war aufgrund der Glätte nicht möglich“, heißt es bei der Feuerwehr. In einem weiteren Fall musste ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen werden: Die Einsatzkräfte streuten den Untergrund vom Haus eines Patienten zum Rettungswagen mit Streusalz ab.

Glatteis und Eisregen: Zahlreiche Unfälle in NRW

In NRW gab es bereits am frühen Morgen vor allem im Osten und am Niederrhein Glatteis-Unfälle:

Im Kreis Wesel gab es zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 5 Uhr am Montag zu fünf Verkehrsunfällen wegen Glatteis. Eine Person wurde leicht verletzt.

Im Kreis Warendorf gab es bis 3 Uhr am Montagmorgen sieben Glatteis-Unfälle. Verletzt wurde zum Glück niemand.

25-Jähriger stirbt nach Glatteis-Unfall

Auch in anderen Bundesländern gab es zahlreiche Unfälle. Besonders tragisch: In Niedersachsen ist auf der Autobahn A27 bei Walsrode-Hamwiede am frühen Morgen ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Langwedel sagte am Morgen, dass das Auto aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen sei. Nach dem Unfall war die Autobahn bis zum Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt. (pen, mit dpa)