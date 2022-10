Gewitter und Starkregen angekündigt – so wird das Wetter in NRW

Wettervorhersage

Der goldene Oktober hat sich in NRW am Wochenende von seiner schönen Seite gezeigt. Jetzt kann es vielerorts ungemütlicher werden.

NRW – Das dritte Oktoberwochenende konnten viele Menschen in NRW für sonnige Spaziergänge in der Natur nutzen. Die milden Temperaturen lassen den Herbst fast wie späte Ausläufer des Sommers erscheinen. Doch in den kommenden Tagen soll es vielerorts eher ungemütlich werden. Der deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Kalenderwoche 42 mehr Regen und Gewitter voraus, weiß RUHR24.

DWD sagt Risiko für Starkregen in NRW voraus – wieviel Regen könnte tatsächlich fallen?

Nachdem in der vergangenen Woche nachts noch örtlich Bodenfrost angesagt war, zeigt sich das Wetter aktuell eher mild. Die Temperaturen sollen im Laufe der Woche auch erst einmal nicht abfallen. In NRW erreichen sie zwischen 16 und 23 Grad. Doch die Sonne könnte in den kommenden Tagen eher weniger zu sehen sein.

Laut Vorhersagen des DWD soll es ab Montagmittag (17. Oktober) bereits Regen geben. Auch Gewitter seien möglich, die zunächst über die Nordhälfte NRWs ziehen und danach auch in der Südhälfte ankommen.

In der Nacht zu Dienstag (18. Oktober) kann es im Süden dann sogar ortsweise zu Starkregen kommen. Die Wetterexperten sagen dafür etwa 15 Liter pro Quadratmeter und Stunde voraus. Dabei handelt es sich allerdings erst um die erste von drei Warnstufen bei Starkregen. Gewittrige Schauer sind im ganzen Bundesland möglich (mehr zum Wetter in NRW bei RUHR24).

42. Kalenderwoche in NRW – das Wetter bleibt wechselhaft mit milden Temperaturen

Der Dienstag (18. Oktober) soll bewölkt starten. Regen sei im Osten ebenfalls noch möglich. Danach kann sich die Sonne wieder zeigen, mit einer Temperatur von 16 bis 19 Grad. Auch der Mittwoch (19. Oktober) bleibt nach jetzigen Wetterprognosen niederschlagsfrei. Die Nacht kann allerdings mancherorts auf 2 Grad abkühlen. Nicht winterfeste Pflanzen sollten vor kühlen Temperaturen geschützt werden oder reingestellt werden.

Erst am darauffolgenden Donnerstag (20. Oktober) kann es wieder Schauer geben. Die Temperaturen erreichen dann nur noch Höchstwerte von 14 bis 17 Grad. Das Wetter soll auch weiterhin eher wechselhaft bleiben.

Wie der diesjährige Winter ausfällt, lässt der DWD weiterhin offen. Denn die Wetterexperten sehen Langzeitprognosen als unrealistisch und ungenau an.

