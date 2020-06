Gewitter in NRW: Wetterdienst warnt - Regenschauer und schlechtes Wetter im Anmarsch

Meteorologen warnen

Gewitter in NRW: Warnung vor Regen und schlechtem Wetter. Der Sommer macht vorerst eine Pause.

Das trockene Wetter hat in NRW vorerst ein Ende.

hat in vorerst ein Ende. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die erste Juni-Woche durchwachsenes Wetter mit Regen .

erwartet für die erste Juni-Woche durchwachsenes Wetter mit . Auch Gewitter sind in dieser Woche örtlich drin.

Dortmund - Der Regen war rar in den vergangenen Tagen in NRW (alle Artikel aus dem NRW-Ressort von RUHR24.de). Das merken viele daran, dass sie dem Garten öfter einen Besuch abstatten, als normalerweise. In Essen etwa fiel laut Informationen von RUHR24* im Mai nur an drei Tagen Regen - und die Wassermengen hielten sich da jeweils in Grenzen. Erste Experten warnen bereits wieder vor einer Dürre im Westen*.

Name Deutscher Wetterdienst Zentrale Offenbach am Main Staatliche Ebene Bund Gründung 1952 Aufsichtsbehörde Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Die Pflanzen und Bäume brauchen also dringend Wasser. Doch Hilfe naht: Das Wetter in NRW soll sich in den kommenden ändern, sagen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus.

Wetter-Wechsel mit Regen in NRW: Auch Gewitter möglich

Am Dienstag (2. Juni) bleibt es aber nochmal trocken in Nordrhein-Westfalen. Sonne satt, manchmal ein paar Schleier- oder Quellwolken und Temperaturen bis zu 30 Grad sind drin. In der Nacht sinken die Werte auf 15 bis 11 Grad.

Am Mittwoch (3. Juni) dann könnte der erste Regen seit langem in NRW fallen. Der DWD rechnet im Tagesverlauf immer wieder mit einzelnen Schauern, vor allem in einem Streifen von der Eifel bis Ostwestfalen.

Sogar Gewitter sind vom Bergland ausgehend möglich. Auch Starkregen und stürmische Böen seien am Mittwoch laut DWD nicht ausgeschlossen. Dabei bleibt es warm, bis zu 27 Grad sind drin. Auch in der Nacht kann schauerartiger Regen fallen.

+ Der Deutsche Wetterdienst hält in der ersten Juni-Woche 2020 Gewitter in NRW für möglich. Das Wetter wird feuchter als zuletzt. © Pete Caster/Lewiston Tribune/AP/dpa

Am Donnerstag (4. Juni) nimmt die Bewölkung noch einmal zu. Am Vormittag erwarten die Wetter-Experten in der Südosthälfte von NRW schauerartigen Regen. Am Abend soll örtlich bei nur noch 16 bis 20 Grad leichter Regen fallen. Und auch am Donnerstag könnten in NRW lokale Gewitter auftreten.

NRW: Wetter ändert sich - Regen kommt, Gewitter möglich

Zum Wochenende, am Freitag (5. Juni) ist es stark bewölkt, im Tagesverlauf kommen von Westen Schauer und schauerartiger Regen auf. "Einzelne, kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen", heißt es vom DWD. Nur noch 13 bis 16 Grad werden erwartet.

Wir wollen Ihnen die Aussichten für die kommende Tage nicht vorenthalten: Da gibt es ab Donnerstag einen deutlichen Wetterwechsel. Endlich wieder Regen für alle und weniger warm. /V pic.twitter.com/SndwdNfADh — DWD (@DWD_presse) June 1, 2020

Die warmen bis heißen Tage sind also vorerst vorbei, die Trockenheit auch. Bauern und Gärtner wird das sicherlich freuen, denn die Erde in NRW kann Regen gut gebrauchen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Pete Caster/Lewiston Tribune/AP/dpa