Gewalttäter Fredy auf der Flucht: Polizei warnt eindringlich – „gewalttätig und möglicherweise bewaffnet“

Gefangener geflohen

In Viersen (NRW) ist ein verurteilter Verbrecher aus einer Psychiatrie geflohen. Die Polizei fahndet nach dem 36-Jährigen – und warnt.

Viersen – Ein 36 Jahre alter verurteilter Gewalttäter ist aus der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln geflohen. Die Polizei im Kreis Viersen sucht mit Hochdruck nach dem Mann und warnt. „Der Entwichene ist gewalttätig und möglicherweise bewaffnet“, heißt es vonseiten der Ermittler. Inzwischen wird auch mit einem Foto des Verdächtigen öffentlich gefahndet.

Verbrecher flieht aus Psychiatrie in Viersen – Polizei hofft auf Hinweise

Nach Polizeiangaben soll der 36-jährige Fredy H. am Montag (22. Mai) einen begleiteten Termin zu seiner Flucht genutzt haben. Er wurde gegen 13:30 Uhr am Montag zuletzt im Bereich des Rathausmarktes in Viersen gesehen. Danach soll er zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen sein. Seitdem wird er gesucht. Dabei haben die Ermittler auch einen Personenspürhund eingesetzt – ohne Erfolg.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Verdächtigen sieht, soll ihn aber auf keinen Fall ansprechen. „Bei Antreffen wird gebeten, umgehend die Polizei in Kenntnis zu setzen und möglichst keinen Kontakt zu der Person zu suchen“, so die Ermittler. Fredy H. sei wegen Roheits-, Gewalt- und Eigentumsdelikten verurteilt.

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fredy H. © Polizei Viersen

So beschreibt die Polizei den flüchtigen Gewalttäter aus Viersen

Neben dem Foto hat die Polizei auch eine Beschreibung des Flüchtigen veröffentlicht:

Name: Fredy H.

Größe: 1,65 Meter

Bekleidung: beige Jacke, blaues T-Shirt, Jeans, weiße Turnschuhe

Körperliche Merkmale: Glatze, Dreitagebart

Haarfarbe: grau

Augenfarbe: blau

Sprache: deutsch

Schon Ende April gab es einen ähnlichen Vorfall in der Psychiatrie in Viersen. Damals sind ein Vergewaltiger und ein Brandstifter aus der LVR-Klinik in Süchteln geflohen. Kurze Zeit später haben sich die Verbrecher aber selbst wieder bei der Polizei gestellt. (bs/ots)

