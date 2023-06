Erste „erfolgversprechende Ermittlungsansätze“ nach tödlichen Schüssen in Köln

Die Schüsse von Mülheim

+ © Lars Jäger/WupperVideo Bei einer Schießerei in Köln-Mülheim wurde ein Mann tödlich verletzt. © Lars Jäger/WupperVideo

Bei einer Schießerei in Köln-Mülheim wurde ein Mann getötet, seine Partnerin schwer verletzt. Die Polizei hat eine Verbindung des 35-Jährigen ins Rocker-Milieu bestätigt.

Im Stadtbezirk Köln-Mülheim wurde ein Mann (35) auf offener Straße durch einen Kopfschuss getötet. Auch seine Freundin (28) erlitt lebensgefährliche Schussverletzungen

Ein Kellner vom nahen Brauhaus leistete der schwerverletzten Freundin des Opfers Erste Hilfe

Möglicherweise ging der Tat ein Streit im Rocker-Milieu voraus. Der Mann war in der Vergangenheit Teil der Hells Angels

Update vom 31. Mai, 13:28 Uhr: Ein 35-Jähriger wurde vergangenen Samstag (27. Mai) in Köln-Mülheim auf offener Straße getötet. Der Obduktionsbericht zeigt: Eine Kugel traf den Mann in den Kopf, eine weitere in den Rücken, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (31. Mai) mitteilten. Seine Freundin schwebt indes nicht mehr in Lebensgefahr.

Schüsse in Köln: Staatsanwaltschaft spricht von „ersten erfolgversprechenden Ermittlungsansätzen“

Update vom 30. Mai, 15:23 Uhr: „Die Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen am 27. Mai in Köln-Mülheim laufen auf Hochtouren“, sagt Staatsanwältin Stephanie Beller am Dienstag gegenüber 24RHEIN von IPPEN.Media. Weitere Details werden nicht genannt – „um erste erfolgversprechende Ermittlungsansätze nicht zu gefährden“.

Klar ist allerdings: Die 28-jährige Frau, die bei den mutmaßlichen Rocker-Schüssen lebensgefährlich verletzt worden ist, hat wohl nur überlebt, weil Kellner Zeljko mutig Erste Hilfe leistete. „Die Frau war blutüberströmt“, erinnert sich der 57-Jährige. „Ich musste einfach helfen und 100 Prozent da sein. Ich habe auch zwei Töchter im selben Alter und hab mir vorgestellt, dass das mein eigenes Kind ist“, sagt er.

Schüsse in Köln: Mann auf offener Straße getötet – das ist passiert, das ist noch unklar ► Das ist passiert: Gegen 15:30 Uhr fielen am Samstag am Clevischen Ring im Stadtbezirk Köln-Mülheim – nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt – plötzlich Schüsse. Während die Frau lebensgefährliche Schussverletzungen erlitt, wurde der 35-Jährige getötet. ► Drei Täter sollen geflüchtet sein. So berichten es Zeugen. Hintergrund der Tat soll ein Streit unter Rockern sein. Der getötete Mann soll ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels sein. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen läuft weiter. ► Das ist noch unklar: „Derzeit laufen die Ermittlungen“, so die Polizei am Sonntag. Details wolle man derzeit nicht nennen. Die genauen Hintergründe und der Gesundheitszustand der schwerverletzten Frau sind unklar. Wie die Jagd nach den Tätern läuft, ist nicht bekannt.

Nach tödlichen Schüssen in Köln: Polizei hat erste „erfolgsversprechende Ermittlungsansätze“

Update vom 30. Mai, 13:42 Uhr: Im Fall des mutmaßlichen Rocker-Mords in Köln gibt es nun offenbar eine erste heiße Spur: Die Ermittlungen „laufen auf Hochtouren“, so Stephanie Beller, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Köln. Details können allerdings nicht genannt werden: „Um erste erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht zu gefährden.“

Weitere Informationen zu Hintergründen, Motiven und Tatverdächtigen sowie dem gesundheitlichen Zustand der 28-Jährigen werden somit zunächst nicht mitgeteilt, heißt es weiter.

Mann in Köln mitten am Tag regelrecht hingerichtet – Freundin schrie um Hilfe

Update vom 30. Mai, 10:01 Uhr: Auch mehrere Tage nach der Schießerei in Köln-Mülheim sind die Hintergründe noch immer unklar. Feststeht: Ein Mann wurde auf offenerer Straße erschossen, seine Freundin wurde schwer verletzt. Die Polizei hält sich auch weiterhin mit Angaben und Details zur Tat zurück. Es wird weiterhin geprüft, ob es sich um eine Tat im Rocker-Milieu handelt. Wie es der Frau aktuell geht, ist nicht bekannt.

Mann in Köln mitten am Tag regelrecht hingerichtet – Hintergründe weiterhin unklar

Update vom 29. Mai, 16:35 Uhr: Auch Tage nach dem brutalen Angriff auf einen 35-Jährigen und seiner 28 Jahre alten Partnerin sind die Hintergründe weiterhin unklar. Die Polizei hält sich bislang äußerst bedeckt. Zudem sind wilde Spekulationen ausgebrochen, warum der Mann getötet wurde.

Mann auf offener Straße in Köln erschossen: Seine Freundin schwebt in Lebensgefahr

+ In diesem Hinterhof einer Kölner Brauerei kam es Medienberichten zufolge am Samstag zu einer tödlichen Schießerei. © Sascha Thelen/dpa

Update vom 29. Mai, 15:34 Uhr: Ein 35-Jähriger wurde am Samstag auf offener Straße erschossen. Auch seine 28 Jahre alte Freundin schwebte im Nachgang in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei Köln auf Nachfrage von 24RHEIN bestätigte.

Mann in Köln erschossen: Schwerverletzte Freundin schrie um Hilfe

Update vom 29. Mai, 12:47 Uhr: Neue Details zu der Schießerei in Köln-Mülheim: Demnach lief die schwer verletzte 28-Jährige nach der Tat zum Biergarten eines Brauhauses, wie ein Kellner laut Kölner Stadt-Anzeiger sagte. Sie soll demnach geschrien haben, dass man sich lieber „um ihren Freund kümmern“ sollte, der zu diesem Zeitpunkt jedoch wohl bereits tot war.

Weiter habe die schwerverletzte Frau berichtet, dass sie und ihr Freund sich am späteren Tatort mit zwei Männern unterhalten hätten, als ein dritter urplötzlich das Feuer eröffnet habe.

Schüsse in Köln: Fieberhafte Suche nach den Tätern – Vieles weiterhin unklar

Update vom 29. Mai, 9:39 Uhr: Auch zwei Tage nach den tödlichen Schüssen im Kölner Stadtbezirk Mülheim sind die meisten Fragen noch offen. Die Täter sind weiterhin flüchtig, wie ein Sprecher der Polizei Köln am Montagmorgen (29. Mai) im Gespräch mit 24RHEIN sagte. Auch die Frage nach einer möglichen Verbindung in das Rocker-Milieu sei noch nicht abschließend beantwortet: „Das ist aktuell noch Teil der Ermittlungen“. Zum Motiv sowie zum gesundheitlichen Zustand der schwerverletzten Frau machte die Polizei bislang keine Angaben.

Schüsse in Köln: Mann wird auf offener Straße erschossen – Streit im Rocker-Milieu?

Update vom 28. Mai, 17:28 Uhr: Während Millionen Menschen am Samstag gebannt dem Bundesliga-Finale folgen und Bayern München in Köln Kurs auf die Deutsche Meisterschaft nimmt, fallen wenige Kilometer entfernt Schüsse – auf offener Straße. Ein 35-Jähriger stirbt. Seine Freundin wird schwer verletzt. Die Tat: Möglicherweise ein eskalierter Streit im Rockermilieu. Das prüft aktuell die Polizei, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weitere Angaben will die Polizei am Sonntag nicht machen.

Das ist passiert: Gegen 15:30 Uhr fielen am Samstag am Clevischen Ring im Stadtbezirk Köln-Mülheim plötzlich Schüsse. Der 35-Jährige versucht laut KStA noch zu fliehen, jedoch ohne Erfolg. Er starb noch vor Ort. Seine Partnerin überlebte schwer verletzt, auch weil ein Kellner des nahegelegenen Brauhauses Erste Hilfe leistete.

Medienberichten zufolge soll es sich bei dem 35-jährigen Opfer um einen ehemaligen Rocker der Hells Angels handeln. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, teilte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Sonntag auf dpa-Anfrage mit. Die unbekannten Täter: Noch immer auf der Flucht.

Schüsse in Köln: Mann hingerichtet, Freundin musste alles mitansehen

Update vom 28. Mai, 14:02 Uhr: Rund 24 Stunden sind vergangen, seitdem ein Mann auf offener Straße erschossen worden ist. Seine Freundin wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt.

Der 35-jährige Mann und seine 28-jährige Freundin waren am Samstag um 15:30 Uhr im Kölner Böckingpark im Stadtbezirk Köln-Mülheim von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Neue Details nennt die Polizei Köln aktuell nicht. Derzeit prüfe man, ob es sich um einen gezielten Mord im Rockermilieu handelt.

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung hatten drei dunkel gekleidete Männer das Paar in dem Park abgepasst. Während die Frau an Ort und Stelle getroffen worden sei, sei der 35-Jährige noch zu Fuß geflohen. Nach etwa 100 Metern hätten ihn seine mutmaßlichen Mörder aber eingeholt und mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet.

Schüsse in Köln: Mann erschossen, Freundin musste alles mitansehen

Update vom 28. Mai, 9:12 Uhr: Am Samstagnachmittag wurde ein Mann auf offener Straße getötet. Am helllichten Tag, gegen 15:30 Uhr, fielen in Köln-Mülheim plötzlich Schüsse. Der 35-Jährige starb noch vor Ort. Eine 28-jährige Frau wurde schwer verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch immer unklar.

„Die Ermittlungen laufen“, so ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Details wolle man nicht nennen. Möglicherweise ging der Tat ein Streit im Rocker-Milieu voraus. Laut Bild soll es sich bei dem getöteten Opfer um ein Mitglied der Hells Angels handeln. Das will die Polizei gegenüber 24RHEIN nicht bestätigen. Inwieweit die Fahndung nach den geflüchteten Tatverdächtigen läuft, wird ebenfalls nicht mitgeteilt.

Köln: Mann nahe Polizeiwache erschossen

+ Markierungen der Polizei am Tatort in einem abgesperrten Bereich im Böcking-Park in Köln. © Sascha Thelen/dpa

Ausgebaute Erstmeldung vom 27. Mai: Köln – Bei einer Auseinandersetzung sind am Samstagnachmittag in Köln tödliche Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf offener Straße am Böcking-Park geschossen. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann getötet und eine 28-jährige Frau schwerverletzt. Die beiden Opfer seien laut Angaben der Polizei ein Paar gewesen.

Die Schießerei passierte am helllichten Tag, gegen 15:30 Uhr am Clevischen Ring im Stadtbezirk Köln-Mülheim – nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt. Die ersten Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten nach der Tat am Ort des blutigen Konflikts.

Was? Schüsse auf offener Straße, dabei wurde ein Mann getötet und eine Frau schwerverletzt

Schüsse auf offener Straße, dabei wurde ein Mann getötet und eine Frau schwerverletzt Wann? Samstag, 27. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr

Samstag, 27. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr Wo? Clevischer Ring, im Bereich Böcking-Park/Böckingstraße, Köln (Stadtbezirk Köln-Mülheim)

Schießerei in Köln Mülheim – war der Tote ein Hells Angel?

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Angaben der Polizei sind die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung aktuell noch nicht bekannt. War es ein Streit im kriminellen Milieu, der plötzlich eskalierte? Wie Zeugen der Polizei berichteten, sollen mehrere Männer das Pärchen mutmaßlich unvermittelt angegriffen haben und dann geflüchtet sein. Aktuell ist die Rede von drei geflüchteten Männern, nach denen die Polizei fieberhaft fahndet.

Die bei der Schießerei schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie und der getötete Mann wurden hinter dem Gilden-Parkhaus angeschossen. Der 35-Jährige starb noch vor Ort, die verletzte Frau flüchtete in den Böcking-Park, wo ein Kellner Erste Hilfe leistete. Wie viele weitere Menschen verletzt wurden, sei ebenfalls noch unklar.

Der Clevische Ring in Köln-Mülheim Der Clevische Ring ist eine wichtige Verbindungsstraße in Köln und liegt im Stadtbezirk Mülheim, auf der rechten Rheinseite. Dort findet man sowohl mehrere Einkaufsläden wie ein Brautmode- oder ein Möbelgeschäft, als auch Brauhäuser und ein Fitnessstudio. Ganz in der Nähe ist die KVB-Haltestelle „Keupstraße“, wo die KVB-Linie 4 Mülheim mit der Kölner-Innenstadt verbindet.

Tödliche Schüsse in Köln: Wer sind die Täter?

+ Die Straße am Tatort in Köln-Mülheim ist abgesperrt, Polizisten sichern den Bereich. © Sascha Thelen/dpa

Die Polizei prüft nun mögliche Bezüge zum Rocker-Milieu. Bild berichtet, bei dem getöteten Mann handele es sich um ein Mitglied der Hells Angels. Bestätigen wollte das die Polizei jedoch gegenüber 24RHEIN noch nicht. Zeugen werden weiterhin vernommen.

Der Clevische Ring wurde nach der Tat in südlicher Richtung gesperrt, den Böcking-Park riegelte die Polizei komplett ab. Hier suchten die Einsatzkräfte nach Patronenhülsen und nach weiteren Hinweisen auf die flüchtigen Täter.

Bei Razzia: Polizei fand in Köln und Duisburg Waffen und Hells-Angels-Abzeichen

Vor wenigen Tagen erst hatte die Polizei die Wohnungen mutmaßlicher Rocker unter anderem in Duisburg und Köln durchsucht und vor Ort Dutzende Waffen wie Schwerter, Beile und Pistolen gefunden. Außerdem Abzeichen und Aufnäher mit Hells-Angels-Schriftzügen. Hintergrund der Durchsuchungen war die brutale Schießerei am Hamborner Altmarkt in Duisburg-Alt Hamborn im Mai 2022.

+ Bei Durchsuchungen von Wohnungen mutmaßlicher Rocker unter anderem in Köln und Duisburg fand die Polizei zahlreiche Waffen. Hintergrund der Durchsuchung war eine Schießerei zwischen Rockern und Clanmitgliedern in Duisburg im Mai 2022. © Polizei Duisburg

Dort waren Dutzende Rocker und kriminelle Mitglieder eines Clans aneinandergeraten, es waren zahlreiche Schüsse gefallen. Vier Menschen wurden damals verletzt. Anfang der Woche erst hatte die Polizei zwei 38-jährige Duisburger mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen. (IDZRNRW)